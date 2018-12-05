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Эксперимент: чиновники попытались "продать" крышку люка в Астане

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 12:59
Эксперимент: чиновники попытались "продать" крышку люка в Астане
Кадр из видео
Сотрудники акимата района "Сарыарка" в Астане провели эксперимент, обойдя 13 пунктов приема металла, чтобы продать крышку канализационного люка, передает Tengrinews.kz.

Видео эксперимента в Facebook опубликовала пресс-секретарь районного акимата Бибигуль Абыддин. Вместе с другими участниками эксперимента она объездила несколько пунктов приема металла.

Канализационный люк без лишних вопросов приняли в первом же пункте за 2500 тенге. Чуть позже участники эксперимента пришла туда уже с полицейскими. Теперь работникам пункта приема металла грозит наказание по статье 463 КоАП "Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации".



Нашлись и добросовестные предприниматели. В некоторых пунктах замаскированным сотрудникам акимата отказывали в приеме люка, напоминая, что они могут быть краденными.

"Нет, даже поломанный не берем. Никто не берет, даже не таскайте. Девочка же в колодец упала, утонула. У всех ищут люки, полиция каждый день ищет", - объяснил один из работников такого пункта.

"Как позже признавались задержанные, крышки от люков приносят каждый день. Да, есть риск быть уличенным, но оплатят они штраф в 60 тысяч тенге, откроют новую точку снова и так по кругу. В ходе совместного мониторинга с Управлением полиции района "Сарыарка" было выявлено 13 пунктов приема металла, 12 из которых работают без разрешительных документов. Только 1 пункт приема оказался законным, со всеми разрешительными документами", - сообщила Бибигуль Абыддин.

В акимате предложили дешевый и эффективный способ избежать трагедий, даже если люки не перестанут воровать.

Эксперимент: чиновники попытались "продать" крышку люка в Астане


"Чугунные крышки воруют во всем мире, кому-то климат позволяет перейти на другой материал изготовления, а кто-то применяет вот такие защитные сетки. По сути, это обычная сетка, установленная в метре от крышки, но которая может спасти человека при падении", - предложила пресс-секретарь.
Источник: Tengrinews.kz
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