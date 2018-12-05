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Дарига Назарбаева предложила закрыть управления образования

Просмотров:502 Опубликовано: Сегодня, 15:36
Дарига Назарбаева предложила закрыть управления образования
Фото: ©Арман Мухатов
Сенатор отметила, что сейчас казахстанские школы переходят на подушевое финансирование.

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Дарига Назарбаева высказалась за закрытие управлений образования по всему Казахстану, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.

По ее словам, эти организации станут не нужны, так как сейчас казахстанские школы переходят на подушевое финансирование. Это позволит каждой школе учреждать свой фонд, где будут собираться внебюджетные средства спонсоров или доноров.

"Вопрос лишь в подготовке школы к самостоятельной жизни. При такой системе областные, районные и городские управления образования будут не нужны. Это ключевой вопрос, потому что школа получает финансирование, а деньги надолго застревают в этих организациях, которые по своему усмотрению — сегодня дадут или завтра, или и вовсе экономят на школах и недофинансируют учебники или ремонт, и говорят: "Ничего, скажете родителям, наберете денег".

Там много нарушений происходит, поэтому вопрос в том, насколько эти организации вообще будут нужны

Я за то, чтобы их закрыли, причем есть уже хороший международный опыт в этом плане", – сообщила сенатор в кулуарах парламента.

Это, по мнению Назарбаевой, позволит министерству образования и науки при разработке стандартов и правил напрямую контролировать весь образовательный процесс.

Также глава комитета высказалась и об обсуждаемом в обществе законе о статусе педагогов. Депутат согласилась, что без финансовых вливаний в части повышения заработной платы учителей, а также других социальных льгот, не обойтись. Однако в первую очередь, по словам Назарбаевой, казахстанцам необходимо менять свое отношение к учителям.

"Нужно менять отношение родителей к учителям, так как родители, не разобравшись, бегут в школу ругаться с учителями. Всю нашу информационную машину мы должны настраивать в пользу учителей. Кто будет завтра учить наших детей, если не будет педагогов?" – задалась вопросом Дарига Назарбаева.

Кроме этого, сенатор, отвечая на вопрос журналистов, высказала мнение, что учителям можно дарить подарки и оказывать знаки внимания, если это сделано от души и никак не отражается на лояльности педагога.
"Учителям и врачам – можно, министрам – нельзя", – заключила тему подарков она.

По поручению президента Казахстана министерством образования и науки разрабатывается проект закона о статусе педагога. К обсуждению концепции важного документа профильное ведомство приглашает педагогов школ, колледжей, вузов и всех заинтересованных граждан.

Свои предложения в данные законопроекты можно направить на электронный адрес bilimdiel.project@mail.ru, pressa.edu@gmail.com.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • zhanslu66
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 18:42
Это хорошая новость. Про подушевое финансирование и ликвидацию облоно, гороно и др.оно. Целая армия педагогов вернется в свои пенаты и вольется в процесс обучения. Чиновников, наглых и высокомерных меньше станет.
Но вот это чо то напрягло:"Это позволит каждой школе учреждать свой фонд, где будут собираться внебюджетные средства спонсоров или доноров." А из бюджета не будет что ли финансирования?
По подаркам смешной вопрос вообще. Учитель столько сейчас столько работает, честно сказать наши учителя, кажется, пока не упадут. Учителей не хватает. Хороших, конечно. А нас тут стращают, чтоб не дарили даже цветы и конфеты. Хоть чаю им можно от души попить?
Насчет менять отношение родителей к учителям)) Уж наши родители всегда готовы понести учителей на руках , лишь бы только хорошо научили детей.
А если какой вдруг учитель не соответствует своему высокому званию? И будет пользоваться этим-
"Всю нашу информационную машину мы должны настраивать в пользу учителей." Это тоже неправильно.
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 18:29
Это позволит каждой школе учреждать свой фонд, где будут собираться внебюджетные средства спонсоров или доноров.


Медицина страховая (сами из зарплаты платим), дороги платные, высшее образование платное, на пенсию сами себе копии, а теперь еще и школы будут выживать за счет "спонсоров" или "доноров".
Вопрос нескромный возникает:
Мы за все платим сами. Нахрена тогда мы вообще налоги платим?
Ответ один - чтобы кормить несметные армию чинарей всех уровней...
Каждый из нас сейчас платит:
1.10% подоходный налог
2. НДС 12% (покупая любую вещь от зобочистки до машины)
3. 10% пенсионные отчисления
4. Налог на недвижимость.
5. Налог на транспорт.
6. Мед.страховку
Это далеко не все.
Осталось налог на образование ввести для полного счастья.
 
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Oga_ST (Посетители) Сегодня, 18:25
причем есть уже хороший международный опыт в этом плане

Так же есть международный опыт по борьбе с коррупцией,дочь президента.И что дальше?
 
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  • Feniks
 Sazan (Посетители) Сегодня, 16:15
Цитата: МарияГол
При чет тут замакима ? Ему только взяточку можно дать.

там как раз конкретно и не скзано про подарки замакиамов.
может им и можно. и не взятка это была а подарок.
по ихним меркам даже не подарок а так, подарочек lol
 
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МарияГол (Посетители) Сегодня, 16:09
Конкретно же сказано - учителям и врачам .
При чет тут замакима ? Ему только взяточку можно дать.
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 15:50
"Учителям и врачам – можно, министрам – нельзя", – заключила тему подарков она.

а замакимам можно?
 
 

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