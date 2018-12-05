У бизнеса плохие ожидания по курсу тенге - Мырзахметов

Председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов выразил беспокойство из-за курса тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В национальной палате предпринимателей состоялось расширенное заседание президиума, где были озвучены результаты работы в течение года и вопросы, которые волнуют бизнес.



"Одна из важных неопределенностей связана с курсом тенге. Об этом тоже нужно сказать. Понятно, что простых рецептов здесь нет. Но ... это никак хорошо не сказывается ни на инвестиционной активности, ни на планировании, поэтому у бизнеса есть плохие ожидания по курсу. Что мы хотим, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев - премьер-министр)? Самое главное по курсу, чтобы понятную формулу Нацбанк сказал. Не совсем понятно, к чему курс у нас привязан. К росту цен? Цена на нефть стоит, курс начинает двигаться. К рублю, к инфляции, которую Нацбанк активно у нас таргерирует? Наши предложения простые, они из года в год остаются", - обратился Мырзахметов к Сагинтаеву.



Глава НПП указал, что бизнес ждет "понятных ориентиров", о том, как двигается курс тенге, чтобы планировать работу.