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У бизнеса плохие ожидания по курсу тенге - Мырзахметов

Просмотров:291 Опубликовано: Сегодня, 16:31
У бизнеса плохие ожидания по курсу тенге - Мырзахметов
Фото ©Tengrinews.kz
Председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов выразил беспокойство из-за курса тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В национальной палате предпринимателей состоялось расширенное заседание президиума, где были озвучены результаты работы в течение года и вопросы, которые волнуют бизнес.

"Одна из важных неопределенностей связана с курсом тенге. Об этом тоже нужно сказать. Понятно, что простых рецептов здесь нет. Но ... это никак хорошо не сказывается ни на инвестиционной активности, ни на планировании, поэтому у бизнеса есть плохие ожидания по курсу. Что мы хотим, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев - премьер-министр)? Самое главное по курсу, чтобы понятную формулу Нацбанк сказал. Не совсем понятно, к чему курс у нас привязан. К росту цен? Цена на нефть стоит, курс начинает двигаться. К рублю, к инфляции, которую Нацбанк активно у нас таргерирует? Наши предложения простые, они из года в год остаются", - обратился Мырзахметов к Сагинтаеву.

Глава НПП указал, что бизнес ждет "понятных ориентиров", о том, как двигается курс тенге, чтобы планировать работу.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • dolph02071075
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:49
Это серьёзная тема. Не занешь что будет завтра и из за этого всё время приходится держать цены на продукты чуть завышенными.
Поэтому уже три последних месяца мы как на вулкане, тенге постоянно дешевеет, поставщики из РФ и Китая ориентируются на доллар.
Производители продуктов в РК это менее половины ассортимента.
Так что ориентиры важны.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • dolph02071075
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 16:45
что бизнес ждет "понятных ориентиров", о том, как двигается курс тенге, чтобы планировать работу.


Как как, цензурно выражаясь, хаотично падает в яму, как бумажный лист брошенный с высотки.
 
 

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