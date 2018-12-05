Названы самые непунктуальные авиакомпании Казахстана

За прошедшие 10 месяцев 2018 года регулярность полетов в стране составила 87,9 процента, отметили в КГА.



Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию составил рейтинг пунктуальности казахстанских авиакомпаний, передает Today.kz. За прошедшие 10 месяцев 2018 года регулярность полетов в стране составила 87,9 процента, отметили в ведомстве.



У авиаперевозчика SCAT показатель регулярности полетов равен 78,9 процента, из 19 759 рейсов 4 157 были задержаны. У Qazaq Air регулярность полетов составила 83,4 процента, из 4 537 рейсов 753 выполнены с задержкой. У Air Astana этот показатель составил 90 процентов, из 47 648 рейсов 4 755 полетов были осуществлены с опозданием.



Авиаперевозчик "Южное небо" из 1 414 рейсов выполнил 40 полетов с задержкой, при этом регулярность полетов авиаперевозчика составила 97,1 процента.

У авиакомпании Bek Air этот показатель равен 97,9 процента, из 8 203 регулярных рейсов 167 полетов осуществлены с задержкой.



По одному рейсу задержали авиакомпании "Жезказган Эйр" – 98,7 процента (82 рейсов выполнено, с задержкой – один) и авиакомпания "Жетісу" – 98,8 процента (90 рейсов выполнено, из них один с опозданием).



"Основными причинами задержек рейсов являются позднее прибытие воздушного судна, технические причины, сложные погодные условия, причина пассажиров и груза, а также наземное обслуживание в аэропортах", – добавили в КГА.