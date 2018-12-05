«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Декабря
+9...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.8 KZT
  • €1 = 421.47 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы самые непунктуальные авиакомпании Казахстана

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 17:36
Названы самые непунктуальные авиакомпании Казахстана
Фото: vzsar.ru
За прошедшие 10 месяцев 2018 года регулярность полетов в стране составила 87,9 процента, отметили в КГА.

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию составил рейтинг пунктуальности казахстанских авиакомпаний, передает Today.kz. За прошедшие 10 месяцев 2018 года регулярность полетов в стране составила 87,9 процента, отметили в ведомстве.

У авиаперевозчика SCAT показатель регулярности полетов равен 78,9 процента, из 19 759 рейсов 4 157 были задержаны. У Qazaq Air регулярность полетов составила 83,4 процента, из 4 537 рейсов 753 выполнены с задержкой. У Air Astana этот показатель составил 90 процентов, из 47 648 рейсов 4 755 полетов были осуществлены с опозданием.

Авиаперевозчик "Южное небо" из 1 414 рейсов выполнил 40 полетов с задержкой, при этом регулярность полетов авиаперевозчика составила 97,1 процента.
У авиакомпании Bek Air этот показатель равен 97,9 процента, из 8 203 регулярных рейсов 167 полетов осуществлены с задержкой.

По одному рейсу задержали авиакомпании "Жезказган Эйр" – 98,7 процента (82 рейсов выполнено, с задержкой – один) и авиакомпания "Жетісу" – 98,8 процента (90 рейсов выполнено, из них один с опозданием).

"Основными причинами задержек рейсов являются позднее прибытие воздушного судна, технические причины, сложные погодные условия, причина пассажиров и груза, а также наземное обслуживание в аэропортах", – добавили в КГА.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика