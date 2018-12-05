Астанчанке начислили налог на 223 авто. Как это могло произойти, рассказали в КГД

Жительнице Астаны начислили налог на сразу 223 автомобиля, ни один из которых ей не принадлежит. Исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета госдоходов Минфина Мади Такиев сообщил, что сейчас в ведомстве идут разбирательства по этому поводу и предположил, как такая ошибка могла произойти, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее мажилисмен Шакир Хахазов заявил, что с 1 октября тысячам казахстанцев выписали штрафы по просроченной уплате налогов на имущество, которого у них никогда не было. Такиев не согласился с его заявлением, заверив, что случаи ошибок единичны.



По словам Такиева, ошибка с налогом на 223 автомобиля произошла еще в прошлом году, но выяснилась только 1 октября 2018 года, когда работники КГД увидели, что женщина стала должником, не заплатив за приписанные ей авто.



"Такие случаи у нас единичны. На ней не числилось совсем ни одной машины. При передаче данных из уполномоченного органа, то есть МВД, в нашу базу, у нас в полях указывается ИИН налогоплательщика. При передаче произошла, видимо, техническая ошибка, мы сейчас выясняем, возможно ИИН налогоплательщика был введен с ошибкой и продублировался 223 раза", - объяснил Такиев.



Он признался, что сумму, которую пришлось потратить женщине, чтобы восстановить справедливость, в КГД не уточняли. В то же время он заметил, что сейчас машины уже не числятся на женщине, а все ее банковские счета вновь актуальны.



"Точно мы пока не знаем, как это произошло. Технический сбой. Даже если вы одну цифру в ИИН возьмете и замените другой, база может выдать другого человека. Пока разбираемся. Мы постоянно актуализируем базы данных, да, есть случаи, мы оперативно исправляем", - уточнил Такиев.



По его словам, за прошлый год 1 октября было выдано порядка 500 тысяч уведомлений по просроченной уплате налогов. Сколько из них были выписаны по ошибке, неизвестно.



"В целом, по налогу на имущество и по налогу на землю мы получаем сведения в уполномоченных органов, считаем налоги до 1 мая за предыдущий год. Срок уплаты для граждан определен до 1 октября. Позже мы мы направляем извещение налогоплательщикам, что у них наступает срок уплаты. Так как налогоплательщик уже уведомлен, мы составляем приказ и передаем его судисполнителям", - объяснил Такиев.



По словам представителя КГД, иногда людям только кажется, что налог начислен ошибочно.



"Людям приходят уведомления на то имущество, которого, как они считают, у них нет. Когда-то, допустим, машину продал по доверенности и считает, что это не его машина. Но согласно Гражданско-правовому кодексу машина все равно будет числиться за ним. Это собственность налогоплательщика. Люди считают, что если продал по доверенности, то не надо платить. Это не так", - отметил он.