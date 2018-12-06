Впервые за 16 лет палладий стал дороже золота

Впервые за 16 лет палладий (Pd), используемый в качестве катализатора на автомобилях, превысил цену золота и занял четвертое место среди драгоценных металлов, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg.



В ходе торгов 5 декабря стоимость палладия поднялась на 1,8% и составила $1256 за тройскую унцию, при этом установленная цена золота на рынке - $1237 за тройскую унцию.



Спрос на палладий зависит от экономической ситуации в машиностроительной отрасли на рынке. Нейтрализаторы, содержащие этот металл, необходимы при производстве автомобилей различных марок для дожигания выхлопных газов.



По данным издания, стоимость Pd, вероятнее всего, возросла из-за опасений относительного дефицита этого металла.