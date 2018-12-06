Новый вирус-вымогатель обнаружен в Интернете

Попадая в гаджет, он крадет пароли учетных записей пользователя для различных сервисов.



В первых числах декабря в Сети активизировался новый вирус. Пока он бесчинствует лишь в Китае, где зараженными оказались более 100 тысяч гаджетов, передает Today.kz со ссылкой на Lenta.ru.



Вирус распространяется через китайский мессенджер WeChat.

Как правило, подобные вредоносные ПО начинают незаметно использовать устройства для майнинга криптовалюты, но новый "бандит" сразу требует выкуп в размере 110 юаней (почти шесть тысяч тенге).



Известно, что параллельно вирус крадет пароли учетных записей пользователя для различных сервисов как Alipay, NetEase, Taobao, Tmall, QQ и AliWangWang.



"В момент заражения все данные жертвы шифруются. Злоумышленники дают на оплату три дня, после чего, по их словам, ключ дешифровки для каждого конкретного устройства автоматически удаляется с их серверов. Специалисты эти утверждения опровергают: в действительности способ шифрования слабый, а ключ дешифровки хранится не у преступников, а на самом зараженном устройстве", – говорится в сообщении.



Для избавления от проблемного приложения был разработан специальный инструмент. На данный момент распространение вируса изучает китайская полиция.