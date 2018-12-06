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Казахстан может ввести ограничение на вывоз дизтоплива

Просмотров:26 Опубликовано: Сегодня, 11:35
Казахстан может ввести ограничение на вывоз дизтоплива
Иллюстративное фото:nvdaily.ru
Казахстан может ввести ограничение на вывоз дизтоплива, чтобы сократить его отток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Махамбет Досмухамбетов.

Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев сообщал, что Казахстан подготовит предложения для защиты своего рынка в случае оттока бензина и дизельного топлива в Россию.

"Процесс идет, все поддерживают это, но это очень сложный процедурный вопрос, который должен быть разработан между госорганами, рассмотрен и одобрен на уровне правительства. Такая ситуация есть, разница цен создает условия для того, чтобы у некоторых были интересы по вывозу топлива законными и незаконными путями, в разных количествах. Это создает большую проблему, поэтому вопрос поставлен правильно и пути решения правильные, в ближайшее время, надеюсь, что они дадут эффект в том, что у нас, во-первых, сократится отток дизельного топлива, во-вторых, мы сможем экспортировать избытки бензина", - заявил Досмухамбетов.

Он отметил, что существует два пути решения данного вопроса. "Или мы должны выровнять цены, чтобы не было интереса для вывоза из Казахстана в приграничные государства, или, действительно, мы должны принять меры по ограничению вывоза через границу", - добавил он.

"Все понимают, что рост цен скажется на населении, не только на бензине для автомобилистов, скажется в целом на тарифах, ценах на продукцию, это будет очень большая нагрузка на население, поэтому мы сейчас идем по второму пути - это ограничить вывоз за границу, чтобы не было оттока топлива и сохранить наши цены относительно низкими по сравнению с соседними государствами", - сказал замминистра, добавив, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято "в ближайшее время".

"Мы хотим экспортировать бензин, это да, но ограничения, насколько я понимаю, сейчас идут на дизельное топливо в первую очередь", - пояснил Махамбет Досмухамбетов.
Источник: Tengrinews.kz
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