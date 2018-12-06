«Не сыпь мне сахар в пиво»: Как новый техрегламент в РФ может повлиять на «пенное» в Казахстане

В России могут измениться требования к изготовлению пива и его рецептуре, передает РБК.



Если документ будет одобрен, требования станут обязательными для всех стран-членов ЕАЭС — Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Армения и Россия. Это связано с тем, что нормы ЕАЭС преобладают над регламентами отдельных государств.



Новый технический регламент, который планируют принять в Евразийском экономическом союзе, предполагает, что заменить другими продуктами можно до 50% солода (сейчас — 20%). Допустимая же масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%.



По данным СМИ, российский Минфин, отвечающий за разработку нового регламента со стороны России, уже высказал свои замечания. Как сообщают источники, министерство не поддерживает идею изменить состав пива, так как считает это попыткой снизить его качество.



В конце августа 2018 года Роскачество также предлагало изменить ГОСТ на пиво, дополнив его методикой, которая позволила бы идентифицировать пиво по содержанию солода, исключив подмену пивным напитком.



Согласно российскому закону пивом может считаться только напиток, в котором содержится не менее 80% солода. Доля несоложенного сырья не должна превышать 20%, сахаросодержащих продуктов — 2% массы заменяемого пивоваренного солода, иначе продукт относится к категории «пивные напитки». По закону алкоголь в России должен соответствовать требованиям госстандарта.



Разрабатываемый технический регламент не связан с экономией на производстве и изменением качества пивоваренной продукции, считает представитель производителя напитка Алексей Кедрин. По его словам, этот документ станет дополнительным инструментом, чтобы дисциплинировать производителей, и позволит точнее разделить виды алкогольной продукции на категории.



«Изменение соотношения соложенных и несоложенных компонентов не повлияет на качество пива. Уже существующие рецептуры и привычный вкус отдельных сортов останутся неизменным. Новый техрегламент лишь расширит возможности и для производителей, и для потребителей. Например, пивовар, разрабатывая тот или иной рецепт, сможет добавить более 20% несоложенного сырья — ячменя, пшеницы, риса, ягод и фруктов, что позволит разнообразить оттенки вкуса и создать новые сорта и рецептуры. Причем получившийся напиток продолжит называться пивом», — отмечает Алексей Кедрин.



Другого мнения придерживается председатель Союза пивоваров Кубани, Вячеслав Меркулов. По его мнению, в результате корректировки техрегламента изменится вкус и качество продукта. В настоящее время пивные напитки занимают на российском рынке долю в 30%, теперь их продажи смогут существенно вырасти, считает он.



«В случае принятия проекта пивные напитки станут пивом. Многие покупатели читают этикетки и отказываются от покупки продукции с пометкой «пивной напиток». В изменении стандартов заинтересован ряд крупных компаний, которые имеют большие мощности и хотят отстоять этот товаров, переведя их в категорию пива», — прокомментировал РБК Краснодар Меркулов.



Снижение доли несоложенной продукции даст некоторое снижение себестоимости для пивных «гигантов» и может привести к снижению качества в нижнем ценовом диапазоне, считают в краснодарской крафтовой пивоварне Big Village Brewery.



«Для средних производств корректировка цены будет не так существенна. Для мини-пивоварен появится больше проблем (например, добавление ферментов, ухудшение фильтрации и т.д.) Для крафтового сегмента существенных преимуществ не будет — мы используем несоложенное сырье для формирования интересных вкусовых балансов, а не для снижения себестоимости. Как правило, его доля и так не превышает 20%, за исключением некоторых стилей пива, где она доходит до 50-60%», — рассказал представитель Big Village Brewery.



Увеличение норм замены солода — хорошая новость для производителей крафтового пива, считает пивной журналист Иван Белецкий. По его словам, производители уже давно жаловались на несправедливость законодательства в части разделения пива и пивных напитков.



«С другой стороны, главных проблем это решение не снимает. Основной камень преткновения — это вкусоароматические добавки (например, кориандр в бельгийском пшеничном пиве). Тут, вероятно, все остается по-прежнему — любое пиво с пряностями и прочими добавками пивом у нас считаться не будет. А вопрос именно несоложенного сырья и сахара для крафтовых производителей стоял не так остро, да и крафтовым пивоварам в целом не так критично разделение на пиво и пивные напитки: их потребитель более-менее подготовлен и обучен разбираться в пивных мифах. Для больших пивоварен выгода, вероятно, будет ощутимой», — резюмировал эксперт.