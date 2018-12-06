Охота на собак: почему в Казахстане активизировались догхантеры

Зоозащитник Елизавета Беккулова-Демина считает, что движение догхантеров в стране будет набирать обороты.Работники приюта для бездомных животных "Асенька" в Астане разместили в Facebook публикацию, которая тут же набрала сотни гневных комментариев и репостов. В посте сообщается о жестоком обращении с собакой породы хаски. В смерти животного они обвиняют некоего Жасулана. Тем временем в группе ohotniki_kz в Instagram размещен ролик, на котором видно, как молодой человек прогоняет собаку.Пользователи разделились на два лагеря: одни парня поддерживают и уверены, что Жасулан не мог причинить вреда собаке, другие не скромничают в резких высказываниях, они уверены, что молодой человек является догхантером.Корреспондент Today.kz решил узнать, насколько остра проблема охоты на бродячих собак в Казахстане и что может грозить догхантеру, если его поймает полиция.Догхантерами, или догкиллерами (буквальный перевод с английского – "охотник на собак" и "убийца собак") называют себя люди, которые ведут охоту на бездомных собак в черте города. Обычно их жертвами становятся бродячие псы, но случается и так, что им попадаются и домашние питомцы. Методы у них разные – от простого отстрела до хитроумных ловушек и приманок с ядом. Проблема в том, что съесть яд или попасть в ловушку вполне может и обычная домашняя собака на прогулке. Свои поступки догхантеры мотивируют тем, что помогают очистить город от опасности нападения голодных бродячих собак. Еще они утверждают, что выполняют санитарную функцию, поскольку эти животные могут являться разносчиками различной заразы. Доля правды в этом есть, но иногда жестокость охотников на собак возмущает обычных людей.Зоозащитник Елизавета Беккулова-Демина утверждает, что в Казахстане движение догхантеров лишь недавно стало набирать обороты."Это началось примерно год назад, раньше догхантеры были более распространены в России. В этом году были зарегистрированы случаи уже и в Казахстане.Я думаю, это связано с активизацией зоозащиты в нашей стране. Начали внедрять программу ОСВВ ("Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат"), ставят будки и теплые домики для животныхДо недавнего времени у нас была довольно пассивная зоозащита, направленная на спасение животных, теперь же ведутся более активные действия. Видимо, это все вызвало ответную реакцию у нездоровых людей. У нас не работает статья 316 Уголовного кодекса РК "Жестокое обращение с животными", по ней нет существенного наказания. Я думаю, что у нас это движение будет развиваться", – считает она.Согласно статье 316 УК РК виновные могут быть наказаны штрафом в размере 120 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо общественными работами на 120 часов, либо арестом до 30 суток.