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Перевернутый флаг может стоить должности главе спецЦОНа Астаны

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 15:18
Перевернутый флаг может стоить должности главе спецЦОНа Астаны
.
Горожане, заметившие неправильно установленный флаг, утверждают, что в таком положении он висит уже два дня.

На здании специализированного ЦОНа Астаны обновили флаг, однако повесили его "вверх ногами", передает Today.kz.

Видео с перевернутым флагом появилось в соцсетях. Автор ролика утверждает, что в таком виде флаг висит уже несколько дней и удивляется, как никто из сотрудников учреждения не заметил эту оплошность.
В акимате района "Сарыарка" об инциденте с флагом тоже узнали от горожан.

"Мы созвонимся с руководством спецЦОНа и напомним, что нужно исправить ошибку. После этого они должны отправить нам фото, что устранили данное замечание", – сказал руководитель отдела внутренней политики акимата Абдрахман Дауленбаев.

В столичном филиале госкорпорации "Правительство для граждан" подтвердили, что данный факт действительно имел место. Флаг меняли на новый, но отнеслись к работе халатно, заметила PR-менеджер филиала Индира Шакиева. По ее словам, это достаточно серьезное нарушение, за которое виновные будут наказаны.

"Халатное отношение ответственного за хозяйственную часть сотрудника, и мы обязательно примем меры. И в отношении руководителя спецЦОНа тоже. Какие это будут дисциплинарные меры, там сами будут решать, но вплоть до увольнения дойти может", – сообщила Шакиева.

Она также заверила, флаг уже перевесили.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • babnik
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • bekenova
 Orion (Посетители) Сегодня, 16:39
Может у людей беда была какая, вот они и хотели сообщить всем горожанам.
Обычно перевёрнутый флаг используется как сигнал.
 
-1
  • Mestnyi
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Dagestan
  • Orange
  • babnik
 Vadik (Посетители) Сегодня, 15:31
Всё верно - за подобное нужно отвечать головой.
 
 

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