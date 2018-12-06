Перевернутый флаг может стоить должности главе спецЦОНа Астаны

Горожане, заметившие неправильно установленный флаг, утверждают, что в таком положении он висит уже два дня.
На здании специализированного ЦОНа Астаны обновили флаг, однако повесили его "вверх ногами", передает Today.kz.
Видео с перевернутым флагом появилось в соцсетях. Автор ролика утверждает, что в таком виде флаг висит уже несколько дней и удивляется, как никто из сотрудников учреждения не заметил эту оплошность. В акимате района "Сарыарка" об инциденте с флагом тоже узнали от горожан.
"Мы созвонимся с руководством спецЦОНа и напомним, что нужно исправить ошибку. После этого они должны отправить нам фото, что устранили данное замечание", – сказал руководитель отдела внутренней политики акимата Абдрахман Дауленбаев.
В столичном филиале госкорпорации "Правительство для граждан" подтвердили, что данный факт действительно имел место. Флаг меняли на новый, но отнеслись к работе халатно, заметила PR-менеджер филиала Индира Шакиева. По ее словам, это достаточно серьезное нарушение, за которое виновные будут наказаны.
"Халатное отношение ответственного за хозяйственную часть сотрудника, и мы обязательно примем меры. И в отношении руководителя спецЦОНа тоже. Какие это будут дисциплинарные меры, там сами будут решать, но вплоть до увольнения дойти может", – сообщила Шакиева.
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