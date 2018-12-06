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Сагинтаеву сообщили, в каких регионах РК больше всего фальшивых денег

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Сагинтаеву сообщили, в каких регионах РК больше всего фальшивых денег
Фото из открытых источников
Сенатор Владимир Волков обратился к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву. Он просит принять меры по недопущению подделки денег в Казахстане, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем запросе на имя главы правительства Волков напомнил, что тенге является одной из самых защищенных валют в мире.

"Используемые банкнотной фабрикой технологии производства, а также защитные элементы зачастую применяются на купюрах впервые в международной практике, поэтому казахстанские банкноты являются самыми защищенными и инновационными с точки зрения применяемых технологий.

На сегодня в Казахстане на один миллион банкнот приходятся три подделки. В России данный показатель — 15 подделок, в странах Евросоюза это соотношение в два раза выше: на миллион банкнот — 30 фальсифицированных. Однако, по информации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, с начала 2018 года в Казахстане были изъяты 1451 поддельная купюра на общую сумму 7,9 миллиона тенге, а также иностранная валюта на общую сумму свыше 10 миллиона тенге", — сообщил Владимир Волков.
Он назвал города и области, в которых зафиксирован наибольший объем подделывания валют.

"Большая часть поддельных денежных знаков изъята в Алматы – 776, или 53,4 процента, Кызылординской области – 190, или 13 процента, в Астане – 134, или девять процентов, в Карагандинской области – 109, или 7,5 процента.

Наиболее часто подделываются купюры национальной валюты достоинством 10 000 тенге (531 штука, или 36,5 процента), 2 000 тенге (527 штук, или 36,3 процента), 1000 тенге (89 штук, или шесть процентов), 5 000 тенге (72 штуки, или 4,9 процента), 20 000 тенге (53 штуки, или 3,6 процента), — сообщил сенатор.

Фальшивомонетчики, отмечает он, с высокой точностью имитируют цвет, рельефность, водяные знаки и защитные нити.

"Отличить настоящую купюру от поддельной все сложнее и сложнее, у многих граждан они не вызывают подозрений. В основном фальшивые банкноты находятся в обороте в магазинах и на рынках в качестве расчета либо при размене денег в общественных местах из-за отсутствия возможности определить подделку.

Обнаружив явные признаки подделки, человек пытается избавиться от такой купюры таким же способом, каким и получил его, и не всегда понимает, что такое деяние расценивается как сбыт поддельных денежных средств за которое предусмотрено уголовное наказание. Информированность населения об элементарных признаках подлинности банкноты низкая", — написал в запросе депутат.

Отчасти, как выходит из его слов, проблема кроется в том, что еще не в полной мере реализованы меры по расширению системы безналичного расчета, а дороговизна POS-терминалов не дает возможности мелким предприятиям и самозанятым гражданам внедрять электронную оплату.

"В этой связи считаем необходимым расширить меры по борьбе с данным видом правонарушений с учетом передового международного опыта и развития новых технологий.

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" прошу о результатах рассмотрения депутатского запроса дать письменный ответ в установленный законом срок", — резюмировал Волков.
Источник: today.kz
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