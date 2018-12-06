Цены на нефть рухнули на 5%

АЛМАТЫ, 6 дек — Sputnik. Нефть резко подешевела в четверг, 6 декабря, в связи с проходящей в Вене государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает РИА Новости.



Падение стоимость нефти марки Brent днем достигло 4,6 %. В настоящий момент цена опустилась до 58,66 доллара за баррель.



На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи фьючерс на нефть WTI на январь также подешевел на 4,7% и стал стоить 50,41 доллара за баррель. Минутами ранее падение превышало 5%.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, выступая на встрече стран ОПЕК, заявил, что решение по поводу совместного сокращения нефтедобычи государствами ОПЕК и партнерами картеля пока не принято. Сейчас обсуждаются варианты сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ в диапазоне от 0,5 миллиона баррелей в сутки до двух миллионов баррелей, заявил аль-Фалих, уточнив при этом, что снижение на один миллион баррелей будет адекватно ситуации.



Между тем, спикер выступил за продление соглашения более чем на шесть месяцев, предполагается, что до конца третьего квартала 2019 года.



Третьего декабря Катар вышел из ОПЕК после 57-летнего членства в нефтяном картеле.