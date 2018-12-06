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Оповещать пассажиров о задержках поездов начнут в Казахстане

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Оповещать пассажиров о задержках поездов начнут в Казахстане
Фото: Kazpravda.kz
О задержках поездов более чем на три часа начнут оповещать пассажиров с 1 января 2019 года. Об этом сообщил Председатель комитета транспорта Асет Асавбаев на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По аналогии с воздушным транспортом создана система SMS-оповещения пассажиров при опоздании поездов более чем на три часа, которая будет функционировать с 1 января 2019 года. Хотелось бы, чтобы при покупке билетов как на сайте, так и в кассах, пассажиры указывали свои телефонные номера, чтобы в случае опоздания поезда им приходила информация", – сообщил Асавбаев.

Кроме этого, сообщили в компании, на сайте "КТЖ" внедрена функция "Лист ожидания".

"Если в предполагаемом поезде отсутствуют свободные места, пассажир может оставить личные данные, тем самым, при появлении мест, он будет проинформирован посредством сообщения на электронную почту и в личном кабинете", – отметил спикер.
Источник: Tengrinews.kz
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