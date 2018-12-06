Эксперты назвали главный цвет 2019 года

АСТАНА, 6 дек — Sputnik. Главным цветом наступающего 2019 года, по мнению разработчика цветовых стандартов Pantone, стал оттенок, названный ими "живой коралл"."Цветом нового 2019 года был выбран 16−1546 "живой коралл" (Living Coral) — оживляющий и жизнеутверждающий оттенок оранжевого с золотистыми полутонами", — сообщается на сайте института.Выбор цвета, по данным специалистов Pantone, выражает актуальные тенденции мировой культуры и общественных настроений. И каждый год, начиная с 2000-го, специалисты тщательно анализируют мировые цветовые тренды, в том числе, что называется, на местах. Напомним, цветом нынешнего года является "ультрафиолетовый".В 2016 году институт определил цветами года сразу два оттенка — "розовый кварц" и "безмятежность". Разные оттенки цветущих растений выбирали в 2014-м ("сияющая орхидея"), 2011-м ("жимолость"), 2009-м ("мимоза"), 2004-м ("тигровая лилия"), 2001-м ("розовая фуксия"). Кроме того, цветами года не раз становились оттенки бирюзового — в 2003-м, 2005-м и 2010-м году, напоминает институт.Специалисты Pantone, говоря о выборе цвета 2019 года, вспоминают о том, что коралловый риф представляет собой источник пищи и убежище для морских обитателей. Так и "яркий, но мягкий Pantone 16−1546 "живой коралл" принимает нас в свои теплые и заботливые объятия,которые дарят ощущение комфорта и поддержки в нашем постоянно меняющемся мире".Общительный и энергичный характер цвета, считают в Pantone, поощряет беззаботную деятельность, символизирует "нашу врожденную потребность в оптимизме и поиску радости", а также олицетворяет стремление к игривому самовыражению.