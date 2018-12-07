Названа оптимальная длительность сна

Международная группа ученых назвала оптимальную длительность сна. Их исследование опубликовано в журнале Европейского общества кардиологов.
Наблюдения продолжались примерно восемь лет, специалисты проанализировали дневники сна более 116 тысяч человек в возрасте 35-70 лет. В итоге они сделали вывод, что переизбыток сна связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, у тех, кто спал от восьми до девяти часов, риск смерти возрастал на пять процентов по сравнению с теми, кто отдыхал рекомендованное количество часов. Сон от девяти до десяти часов повышает вероятность развития серьезного заболевания на 17 процентов, а более десяти часов - на 41 процент.
По словам ученых, дневной сон также провоцирует развитие болезней сердца, если ночью человек спит меньше шести часов. Но они отмечают, что в большинстве случаев таким образом компенсируется недосып и показатель повышается до оптимального. Ученые сообщили, что здоровый сон должен длиться от шести до восьми часов в сутки.
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