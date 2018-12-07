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Казахстанский футболист номинирован на звание лучшего вратаря мира 2018 года

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 08:58
Казахстанский футболист номинирован на звание лучшего вратаря мира 2018 года
Фото: Getty Images/Fifa©
Игрок "Кайрата" и сборной Казахстана по футзалу Игита номинирован на звание лучшего вратаря мира 2018 года, сообщает Vesti.kz.

Помимо него в список номинантов на премию UMBRO Futsal Awards 2018 в категории "Лучший вратарь мира" вошли: Миодраг Аксентьевич (Сербия, "Тюмень"), Гуитта (Бразилия, "Спортинг"), Фернандо Лопес Перейра "Карека" (Бразилия, "Атлантико Эреким"), Хесус Эрреро (Испания, "Интер"), Михал Калуза (Польша, "Рекорд"), Стефано Маммарелла (Италия, "Аква Сапоне"), Алиреза Самими (Иран, "Мес Сунгун"), Георгий Замтарадзе (Россия, КПРФ) и Хо Ван Я (Вьетнам, "Тай Сон Нам").

Стоит отметить, что Игита уже дважды побеждал в данной номинации (в 2015 и 2016 годы соответственно) и теперь претендент на титул в четвертый раз подряд. Ранее дважды кряду лучшим вратарем мира помимо Игиты признавали лишь итальянца Стефано Маммарелу (2011, 2012) и легендарного испанца Луиса Амадо (2003, 2004).

Напомним, что в апреле в Алматы пройдет финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, в которой участие примет и "Кайрат". А его соперниками будут двукратный чемпион "Барселона", действующий обладатель "Интер" и "Спортинг", который уступил испанцам в двух предыдущих финалах.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Will (Посетители) Сегодня, 11:36
Молодец, будем болеть за него!
 
 

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