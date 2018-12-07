Казахстанцам будут платить за видео правонарушений

Казахстанцев планируют поощрять деньгами за фотографии и видеозаписи правонарушений. Об этом на правительственном часе в Сенате сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



МВД планирует разработать специальное мобильное приложение для информирования граждан о фактах нарушений общественного порядка с функцией обратной связи.



"Мы изучили опыт Канады, США, Австралии, Ирландии. Там, если человек сфотографировал правонарушение, отправил в полицию, оно подтвердилось, нарушителя наказали, то этому гражданину выплачивается некоторый поощрительный фонд", - рассказал о предложении Касымов.



Он сообщил, что в Казахстане 78 процентов граждан, это 14,2 миллиона человек, имеют сотовые телефоны.



"Он может снять и отправить. Мы сейчас на правах ГЧП разрабатываем эту программу - 50 процентов штрафа мы отправляем государству, 40 процентов - гражданину, который нам направил, и 10 процентов уходят фирме, которая разрабатывает эту программу. Я думаю, что это будет для нас тяжело в первые годы, но это подходит к определению нулевой терпимости к правонарушениям", - заверил министр.