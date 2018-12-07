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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцам будут платить за видео правонарушений

Просмотров:475 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Казахстанцам будут платить за видео правонарушений
Иллюстративное фото: pixabay.com
Казахстанцев планируют поощрять деньгами за фотографии и видеозаписи правонарушений. Об этом на правительственном часе в Сенате сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

МВД планирует разработать специальное мобильное приложение для информирования граждан о фактах нарушений общественного порядка с функцией обратной связи.

"Мы изучили опыт Канады, США, Австралии, Ирландии. Там, если человек сфотографировал правонарушение, отправил в полицию, оно подтвердилось, нарушителя наказали, то этому гражданину выплачивается некоторый поощрительный фонд", - рассказал о предложении Касымов.

Он сообщил, что в Казахстане 78 процентов граждан, это 14,2 миллиона человек, имеют сотовые телефоны.

"Он может снять и отправить. Мы сейчас на правах ГЧП разрабатываем эту программу - 50 процентов штрафа мы отправляем государству, 40 процентов - гражданину, который нам направил, и 10 процентов уходят фирме, которая разрабатывает эту программу. Я думаю, что это будет для нас тяжело в первые годы, но это подходит к определению нулевой терпимости к правонарушениям", - заверил министр.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • leo529
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:34
"...если человек сфотографировал правонарушение, отправил в полицию, оно подтвердилось, нарушителя наказали, то этому гражданину выплачивается некоторый поощрительный фонд..."

Все прекрасно знают,что это будет действовать только для обычных граждан,т.е., когда сосед будет стучать на соседа...На тех,кто при погонах,положении и при деньгах все эти ваши призывы к стукачеству-----фуфло!
 
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бася (Посетители) Сегодня, 11:22
в принципе неплохая идея.за одним но.. у нас все повязаны в структурах и наказания буду смешные для 80% служащих..
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 11:03
не будет это у нас работать.
в первую очередь изза самих же ментов, гэбэшников, разных там акиматовских и приближенных.
найдут тысячу причин, скажут, что граждане сами отказались по проведенным опросам 146%.
 
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  • Пантера
 Jack (Посетители) Сегодня, 11:00
Mestnyi,
Цитата: Mestnyi
Надо сесть в машине с камерой напротив ДВД на пару часов в день. И можно будет с работы уходить.

Боюсь огорчить, но на этом не разживешься - их или совсем штрафовать не будут или по минималке..
 
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  • leo529
  • Юрий Спассков
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:49
Надо сесть в машине с камерой напротив ДВД на пару часов в день. И можно будет с работы уходить.
 
-1
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:43
Akimdik, sheneulikterdin' qanshama zan' buzushylyqtary bar. Tipti dalel korsetudin' qajeti joq. Olardy kim sottaidy? Alde, bul noldik shydamdylyq, tek qarapaiym halyqqa arbalgan ba, solai bop tur goi.
 
-2
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 markus (Посетители) Сегодня, 10:30
Когда? У меня на приличную сумму видоса есть.
 
 

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