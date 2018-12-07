450 чиновников сократят в МВД Казахстана

Штат Министерства внутренних дел уменьшится на 10 процентов, будут сокращены 450 руководителей. Об этом на парламентских слушаниях в Сенате сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сокращение штата предусмотрено проектом дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2018-2021 годы.



"Будут сокращены 10 процентов штатной численности. В рамках данной работы будут упразднены излишние управленческие звенья, мы не будем сокращать следователей, участковых, оперуполномоченных. Мы пойдем по управленческим аппаратам. По центральному аппарату министерства и его ведомствам и аппаратам территориальных органов полиции планируется сокращение порядка 450 руководителей", - заявил министр.



По его словам, при сокращении штата оптимизация расходов по фонду оплаты труда составит 16 миллиардов тенге, они уйдут на повышение зарплат оставшихся полицейских.



"По рекомендации ООН предлагается норма - 300 полицейских на 100 тысяч населения. Данная мера позволит улучшить позицию Казахстана в рейтинге стран по количеству полицейских. Сейчас 471 полицейский на 100 тысяч. При сокращении переходим на 424 полицейских на 100 тысяч, мы приближаемся к европейским нормам", - отметил Касымов.



Также министр рассказал об исключении из компетенции ОВД несвойственных функций.



"Уже есть предложения по передаче функций охраны 748 объектов с сокращением порядка 4,5 тысячи полицейских. Сумма высвобожденных средств - 5,5 миллиарда тенге, мы передадим тем организациям, которые мы охраняем, чтобы они могли пригласить туда охранные структуры. Когда мы уберем охранные структуры, у нас остается 373 полицейских на 100 тысяч, мы входим в середину европейских стран", - заявил Касымов.