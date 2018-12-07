Работник почтового отделения в Туркестанской области присвоил почти 4 млн тенге зарплаты своих коллег

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в растрате крупной суммы денег, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.
29 ноября в Отырарский РОП поступило сообщение из почтового отделения о том, что один из его работников незаконно присвоил деньги в крупном размере и скрылся в неизвестном направлении.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Отырарского РОП и начали досудебное расследование.
Сотрудники созданной следственно-оперативной группы выяснили, что подозреваемый незаконно присвоил 3,8 млн тенге, выделенных на зарплату работникам учреждения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, жителя Отырарского района и задержали его в Таразе. В качестве вещественных доказательств изъята часть похищенных денег в сумме одного миллиона тенге. Остальное, задержанный успел потратить на свои нужды. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Ведется следствие.
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