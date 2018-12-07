Усилить наказание за попытки краж предложил Касымов

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов указал на недоработки в законодательстве, позволяющие преступникам, пойманным по горячим следам, избежать справедливого наказания, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Совершение уголовного проступка и преступления небольшой степени тяжести не влечет уголовной ответственности при покушении. Хотя виновное лицо осознанно, с прямым умыслом идет на совершение уголовного правонарушения и его действия не доводятся до конца по обстоятельствам, от него не зависящим", - заявил министр на парламентских слушаниях в Сенате.
По его словам, профессиональные действия патрульной полиции, задерживающей преступника по горячим следам, приводят к освобождению данного лица от уголовной ответственности, так как оно не имело реальной возможности распорядиться похищенным.
"То есть если из чужого кармана он украл 10 миллионов, побежал, мы его задержали - все, это покушение и не является преступлением. Мы его освобождаем. Нарушаются общие принципы уголовного права, предусматривающие уголовную ответственность на стадии покушения как отдельной формы уголовного правонарушения", - пояснил Касымов.
"Полагаем необходимым ввести уголовную ответственность за покушение при совершении уголовных проступков и преступлений небольшой степени тяжести", - обратился к депутатам министр.
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