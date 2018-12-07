«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Декабря
+8...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 369.98 KZT
  • €1 = 419.48 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нурсултан Назарбаев: Казахи – самые толерантные

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 14:52
Нурсултан Назарбаев: Казахи – самые толерантные
Фото из открытых источников
Глава государства дал интервью телеканалу "Россия 24".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, о толерантности казахского народа, передает Today.kz.

"Мостом между Европой и Азией является не только Казахстан. Про Россию можно также сказать. Турция находится посередине. Тот известный Великий Шелковый путь проходил именно по нашей территории. Но так получилось, что самое протяженное движение Европа-Азия – три тысячи километров (шло – Прим. автора) через Казахстан. Все переселение народов с Востока на Запад: древние гунны, которых называли саками, взяли территорию от Алтая до Средиземного моря, после них возникли Тюркские каганаты: восточный и западный. Мы являемся потомками этих государств, номадами, которые в этой степи жили, творили, растили детей и сохраняли эту территорию кочевым способом экономики", – сказал Глава государства.
Президент отметил, что сейчас в стране живет 130 этносов, и среди них "нет никаких проблем".

"Мы, конечно, своей политикой все время насаждаем, говорим, что мы такими оказались исторически, не сами, а так получилось. Поэтому жить вместе, обеспечить равные права всем – это благо, помогает развитию", — подчеркнул Назарбаев.

В интервью Глава государства также рассказал о дружбе с Владимиром Путиным и образцовых отношениях с Россией.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • watlow
 Sazan (Посетители) Сегодня, 15:37
да у любого спроси, каждый про свою национальность скажет, что они самые толерантные.
напрмер папуасы. им вообще плевать кто ты и что ты.
лишь бы бульончик наваристый из тебя получился lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:23
En' jaqsy halyq - bul amerikalyqtar, agylshyndar, fransuzdar. Auylga baryp orys tilinde soilep qara, jep qoiady. Arabtardyn' diniy kiyimderin kiyip qara, bahabiz deidi. Mundai halyqty qalaisha madaqtaqtauga bolady? Undi bolimshelerin korip osken halyqtyn' bolashagy qandai bolmaq? Osek aitu, bireuge aiaq salyp qulatu, jek korinish, kore almau qasietterin sinirip jatqan undi bolimshelerin korip osken halyq ne bolmaq? Nesiege batqan halyqtan ne kutuge bolady? Toleranttyqqa jetuge alys.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика