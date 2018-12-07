Нурсултан Назарбаев: Казахи – самые толерантные

Глава государства дал интервью телеканалу "Россия 24".



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, о толерантности казахского народа, передает Today.kz.



"Мостом между Европой и Азией является не только Казахстан. Про Россию можно также сказать. Турция находится посередине. Тот известный Великий Шелковый путь проходил именно по нашей территории. Но так получилось, что самое протяженное движение Европа-Азия – три тысячи километров (шло – Прим. автора) через Казахстан. Все переселение народов с Востока на Запад: древние гунны, которых называли саками, взяли территорию от Алтая до Средиземного моря, после них возникли Тюркские каганаты: восточный и западный. Мы являемся потомками этих государств, номадами, которые в этой степи жили, творили, растили детей и сохраняли эту территорию кочевым способом экономики", – сказал Глава государства.

Президент отметил, что сейчас в стране живет 130 этносов, и среди них "нет никаких проблем".



"Мы, конечно, своей политикой все время насаждаем, говорим, что мы такими оказались исторически, не сами, а так получилось. Поэтому жить вместе, обеспечить равные права всем – это благо, помогает развитию", — подчеркнул Назарбаев.



В интервью Глава государства также рассказал о дружбе с Владимиром Путиным и образцовых отношениях с Россией.