Нацбанк понизил прогноз по добыче нефти

Прогноз темпов экономического роста Казахстана в среднесрочной перспективе несколько лучше предыдущих ожиданий. В 2018 году ожидаемый объем добычи нефти составит 90 млн тонн и 91 млн тонн в 2019 году. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Нацбанке.



Финрегулятор подчеркивает, что ранее прогноз по добыче черного золота был ниже: в 2018 году 91 млн тонн, в 2019 году — 93 млн. «Пересмотр прогнозов связан с выходом фактических данных за 10 месяцев 2018 года и ожидаемым ремонтом на месторождении Кашаган весной 2019 года. Показатели внешнего спроса были пересмотрены в сторону снижения в связи с замедлением темпов роста экономик Еврозоны и Китая», — заметил Нацбанк.



В сообщении отмечается, что базовым сценарием текущего прогноза является цена на нефть марки Brent в 60 долларов за баррель начиная с декабря 2018 года. Ранее базовый сценарий был иной: в 2018 году — 71,8 доллара за баррель, в 2019 году — 60 долларов за баррель.



«Сальдо текущего счета в Казахстане определяется динамикой торгового баланса и баланса доходов. Динамика баланса услуг стабильна и ее влияние на показатели текущего счета ограничено. По итогам 2018 года ожидается улучшение состояния текущего счета до уровня минус 1,2% от ВВП (предыдущий прогноз: минус 2,3% от ВВП). В 2019 году дефицит увеличится до (-)3,9% от ВВП за счет более низкой среднегодовой цены на нефть и более низкого объема добычи по сравнению с прошлым прогнозным раундом. Сдерживающими факторами улучшения текущего счета остаются рост импорта товаров, необходимых для реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе, а также рост выплат доходов иностранным прямым инвесторам», — отмечает Нацбанк.



Экспорт товаров в 2018 году вырастет на 22,2%, до 60,4 млрд долларов, за счет более высокой среднегодовой цены на нефть. «В 2019 году ожидается снижение экспорта на 8,8%, до 55,1 млрд долларов, в связи с предполагаемым замедлением роста объемов добычи нефти и сценарным снижением цен», — говорится в сообщении регулятора.



Отмечается, что импорт товаров вырастет на 7,8%, до 34,4 млрд долларов, в 2018 году и на 3,3%, до 36 млрд долларов, в 2019 году. «Более низкие темпы роста импорта по сравнению с предыдущими прогнозами обусловлены изменением исходных предположений прогноза: предполагается некоторое замедление темпов роста выдачи новых потребительских кредитов. Тем не менее высокий уровень потребительского импорта будет поддерживаться за счет увеличения реальных доходов населения. Промежуточный и инвестиционный импорт продолжит рост вследствие восстановления доходов бизнеса, реализации государственных программ, а также реализации инвестиционных проектов, преимущественно в нефтегазовом секторе», — считает Нацбанк.



Уточняется, что баланс доходов отражает потоки доходов от инвестиций, оплаты труда и безвозмездных трансфертов. «Отрицательный баланс доходов свидетельствует, что начисленные иностранным инвесторам доходы к выплате превышают доходы к получению отечественными субъектами экономики. В прогнозном периоде ожидается увеличение дефицита баланса доходов до (-)23,6 млрд долларов в 2018 году и (-)22 млрд долларов в 2019 году. Данная динамика объясняется ростом доходов иностранных инвесторов в сырьевом секторе экономики Казахстана, которая, в свою очередь, обеспечена ростом добычи нефти. Текущая прогнозная траектория баланса доходов несколько лучше прогнозов предыдущего рассмотрения. Это связано с сокращением ожидаемой добычи нефти», — говорится в сообщении.