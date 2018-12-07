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Налоговики проверят "резиновые" квартиры в Казахстане

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 17:54
Налоговики проверят "резиновые" квартиры в Казахстане
Иллюстративное фото:orinfo.ru
Полиция и налоговые органы проверят "резиновые" квартиры на предмет ведения в них деятельности по сдаче жилья в аренду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, создание "электронной домовой книги" на сегодняшний день позволило выявить по Казахстану 586 адресов, где зарегистрировано от 50 и более человек, при этом только по Астане количество адресов c многочисленной регистрацией лиц составило более 100. ​

С 7 ноября 2018 года МВД в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок", проводятся работы по выявлению лиц, проживающих без регистрации по месту жительства, в том числе в гостиницах, хостелах, общежитиях, жилых домах и квартирах.

"Сотрудниками полиции с собственниками жилья и проживающими у них лицами проводятся беседы о необходимости регистрации по месту жительства, собственники жилья предупреждаются о наступлении мер административного воздействия при непринятии мер по снятию с регистрации не проживающих у них граждан", - прокомментировали в МВД.

За месяц выявлено 16,4 тысячи нарушителей миграционного законодательства, из них проживающих без регистрации по месту жительства - 15,3 тысячи и порядка 1,1 тысячи собственников жилья, которые допустили проживание лиц без регистрации.

"​При этом на сегодня акиматы имеют возможность видеть в системе количество зарегистрированных лиц на адресе для последующего расчета тарифов за коммунальные услуги. ​Также совместно с налоговыми органами при отработке таких адресов будет проводится сверка на наличие регистрации предпринимательской деятельности по сдаче в аренду жилья", - резюмировали в ведомстве.
Источник: Tengrinews.kz
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