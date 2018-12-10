МОК отказался включать киберспорт в программу Олимпийских игр

Включение видеоигр в программу Олимпиады сочли преждевременным из-за быстрого развития индустрии и частой смены предпочтений в киберспорте.



Международный олимпийский комитет на саммите в Лозанне принял решение не включать киберспорт в программу Олимпийских игр, передает Today.kz со ссылкой на официальный сайт МОК.



В размещенном на сайте Международного олимпийского комитета коммюнике говорится, что такое решение было бы преждевременным из-за быстрого развития индустрии и частой смены предпочтений среди киберспортсменов.



Кроме того, многие киберспортивные соревнования организуются только с целью получения прибыли, а это противоречит ценностям олимпийского движения.



Тем не менее, в МОК отметили, что противоречия не распространяются на некоторые игры, и саммит поощряет ускоренное сотрудничество с этими играми.



"Было решено, что МОК пригласит заинтересованные стороны индустрии киберспорта в контактную группу для изучения совместных проектов", – говорится в коммюнике.



Отметим, что киберспорт достаточно популярен в Казахстане. В июле 2017 года наши игроки Counter Strike завоевали самый престижный в мире киберспортивный трофей. Казахстанская команда Gambit Esports впервые стала чемпионом старейшего и авторитетного мирового турнира PGL Major Krakow 2017 и получила главный приз в размере 500 тысяч долларов.



А в 2016 году казахстанская команда по киберспорту NEXT заняла второе место, получив звание вице-чемпионов на одном из престижнейших мировых соревнований ASUS OPEN MASTERS SERIES в Киеве. Первое место досталось самой известной в киберспортивном мире команде NAVI.