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МОК отказался включать киберспорт в программу Олимпийских игр

Просмотров:38 Опубликовано: Сегодня, 07:16
МОК отказался включать киберспорт в программу Олимпийских игр
Фото: olympic.org
Включение видеоигр в программу Олимпиады сочли преждевременным из-за быстрого развития индустрии и частой смены предпочтений в киберспорте.

Международный олимпийский комитет на саммите в Лозанне принял решение не включать киберспорт в программу Олимпийских игр, передает Today.kz со ссылкой на официальный сайт МОК.

В размещенном на сайте Международного олимпийского комитета коммюнике говорится, что такое решение было бы преждевременным из-за быстрого развития индустрии и частой смены предпочтений среди киберспортсменов.

Кроме того, многие киберспортивные соревнования организуются только с целью получения прибыли, а это противоречит ценностям олимпийского движения.

Тем не менее, в МОК отметили, что противоречия не распространяются на некоторые игры, и саммит поощряет ускоренное сотрудничество с этими играми.

"Было решено, что МОК пригласит заинтересованные стороны индустрии киберспорта в контактную группу для изучения совместных проектов", – говорится в коммюнике.

Отметим, что киберспорт достаточно популярен в Казахстане. В июле 2017 года наши игроки Counter Strike завоевали самый престижный в мире киберспортивный трофей. Казахстанская команда Gambit Esports впервые стала чемпионом старейшего и авторитетного мирового турнира PGL Major Krakow 2017 и получила главный приз в размере 500 тысяч долларов.

А в 2016 году казахстанская команда по киберспорту NEXT заняла второе место, получив звание вице-чемпионов на одном из престижнейших мировых соревнований ASUS OPEN MASTERS SERIES в Киеве. Первое место досталось самой известной в киберспортивном мире команде NAVI.
Источник: today.kz
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