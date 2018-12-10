Больше практики и милосердия – как будут готовить врачей в Казахстане

В Казахстане в течение двух лет проводится модернизация медицинского образования. Это должно помочь отечественному здравоохранению "обрасти" востребованными и конкурентоспособными специалистами.



АСТАНА, 10 дек – Sputnik, Алина Альбекова. В Казахстане с 2019 года изменятся правила поступления в медицинские вузы – помимо ЕНТ абитуриентам придется проходить еще и психометрический тест, рассказал корреспонденту Sputnik Казахстан руководитель центра развития образования и науки Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) Виталий Койков.



Психометрический тест должен оценить склонность абитуриента к медицинской профессии и умение проявлять милосердие и сострадание. Со следующего года подобное тестирование станет обязательным для поступающих на клинические специальности.



Ставка на качество, а не на количество



В Казахстане сегодня наблюдается перебор студентов в медицинских вузах, рассказывает Виталий Койков. Раньше считалось, что в практической медицине есть дефицит кадров, однако реальная картина оказалась совсем иной. Просто медицинские кадры сосредоточены в городах, и молодые специалисты не горят желанием ехать в село.



Многие выпускники вузов не хотят работать в поликлиниках в отделениях общей практики и стремятся получить узкую специальность.



Но в ближайшие годы, заверил Виталий Койков, ситуация изменится: вузы будут ориентированы не на количество, а на качество подготовки кадров, которое заметно хромало в последние годы.



"Если в любой ведущей медицинской школе за рубежом ежегодный набор абитуриентов составляет в среднем 150-200 человек, то в казахстанских вузах этот показатель доходит до одной тысячи. И с каждым годом студентов приходит все больше, а ресурсы: учебные аудитории, лаборатории, клинические базы, оснащение учебно-клинических центров, библиотек, а также кадровый потенциал — остаются теми же. Решение здесь одно — перераспределение и переобучение специалистов с учетом реальных требований сферы", — отметил Койков.



Содержание определяет результаты



Отечественная система медицинского образования, как выяснили эксперты, столкнулась с огромным количеством проблем – у будущих врачей нет должной практической подготовки, а в медвузах — слабая инфраструктура и устаревшая образовательные программы.



Если за рубежом подготовка врача занимает до 10-15 лет, то в Казахстане медицине обучаются всего семь лет. При этом многие вчерашние выпускники проходят краткосрочную переподготовку и за 4-8 месяцев получают узкую специальность.



Теперь в Казахстане планируется ввести обязательную резидентуру – юного медика будут обучать практическим врачебным навыкам.



Прежде чем получить допуск к клинической практике, вчерашние выпускники будут протестированы в Национальном центре независимой экзаменации. Этот центр оценивает качество подготовки врачебных кадров и уровень профессорско-преподавательского состава. Система оценки уже внедрена в пилотном режиме.



Изменится и стоимость обучения врачей.



"Конечно, заоблачных цен не будет, но нужно понимать, что подготовка врача – это достаточно затратный процесс. Посмотрите на Назарбаев университет — у них высокая стоимость обучения при относительно небольшом контингенте обучающихся. Это позволяет вузу иметь необходимое оснащение, создавать возможности для профессионального развития преподавателей", — уверяет эксперт.



В медицине без практики нельзя



Высокие требования будут предъявляться и к преподавателям медвузов – их будут постоянно переаттестовывать.



Также планируется налаживать обмен опытом с ведущими зарубежными университетами.



В планах — создание университетских клиник. Это должны быть многопрофильные и высокоспециализированные учреждения в структуре вуза или под его непосредственным управлением.



В университетских клиниках могли бы оказывать медицинскую помощь, проводить научные исследования, давая студентам, резидентам и интернам возможность получить полноценную клиническую подготовку. Баланс теории и практики, уверен Виталий Койков, повысит качество образования.



Досье на врача



Врач должен учиться в течение всей жизни, считают сторонники новой системы медобразования. Поэтому в Казахстане будет разработана и внедрена эффективная система непрерывного профессионального развития медика.



Также стране планируется создание профессионального регистра медицинских работников, в котором каждый врач будет иметь так называемое электронное портфолио. Там будут отражены все его достижения – от прохождения курсов повышения квалификации до участия в научно-практических конференциях, мастер-классах. На основе этих данных будет проводиться сертификация медицинских работников.



Добиться быстрых результатов при реформировании медобразования, по Койкова, практически невозможно. Только системный подход даст успешный результат.