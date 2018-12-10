Абаев об "утечке мозгов" из Казахстана: это челлендж для них

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев назвал компании, которые в будущем могут остановить "утечку мозгов" из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Абаева, привлекает специалистов не только высокая зарплата. "Это какой-то челлендж для них. Он здесь зарабатывает хорошо, но если есть возможность набраться опыта... Мы здесь не видим каких-то проблем. Есть хорошие примеры, когда ребята, здесь поработав, уезжают за рубеж, набираются опыта, а потом возвращаются с новыми знаниями, условиями здесь начинают работать", - сказал министр в кулуарах Мажилиса.



По его словам, "утечка мозгов" происходит во всем мире.



"Есть несколько стран, так называемые "пылесосы мозгов". Они везде собирают. В Китае в какой-то мере это удалось предотвратить за счет того, что они собственные транснациональные компании развили, тот же Huawei. Работать в там не менее престижно, чем работать в Google. Поэтому китайские специалисты начали массово возвращаться", - отметил министр.



Абаев заверил, что со временем Казахстан тоже придет к этому.



"Вы должны понимать, что те продукты, которые сегодня у нас компании предоставляют "Казактелеком", "Транстелеком", в какой-то мере соответствуют всем необходимым требованиям", - добавил министр.