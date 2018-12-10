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Абаев об "утечке мозгов" из Казахстана: это челлендж для них

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Абаев об "утечке мозгов" из Казахстана: это челлендж для них
Фото из открытых источников
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев назвал компании, которые в будущем могут остановить "утечку мозгов" из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Абаева, привлекает специалистов не только высокая зарплата. "Это какой-то челлендж для них. Он здесь зарабатывает хорошо, но если есть возможность набраться опыта... Мы здесь не видим каких-то проблем. Есть хорошие примеры, когда ребята, здесь поработав, уезжают за рубеж, набираются опыта, а потом возвращаются с новыми знаниями, условиями здесь начинают работать", - сказал министр в кулуарах Мажилиса.

По его словам, "утечка мозгов" происходит во всем мире.

"Есть несколько стран, так называемые "пылесосы мозгов". Они везде собирают. В Китае в какой-то мере это удалось предотвратить за счет того, что они собственные транснациональные компании развили, тот же Huawei. Работать в там не менее престижно, чем работать в Google. Поэтому китайские специалисты начали массово возвращаться", - отметил министр.

Абаев заверил, что со временем Казахстан тоже придет к этому.

"Вы должны понимать, что те продукты, которые сегодня у нас компании предоставляют "Казактелеком", "Транстелеком", в какой-то мере соответствуют всем необходимым требованиям", - добавил министр.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Thornhill
 dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 14:34
https://www.youtube.com/watch?v=C0dODrcNcoI
 
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  • Sazan
  • kk13
  • мунайши73
  • Thornhill
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 13:59
проблема гораздо глубже, чем вам видится, министр. Не хлебом единым, думаю, что вопрос работы закона для всех, коррупция, клановость и т.д. гораздо более существенные вопросы выталкивающие население подальше отсюда.
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 13:44
"Вы должны понимать, что те продукты, которые сегодня у нас компании предоставляют "Казактелеком", "Транстелеком", в какой-то мере соответствуют всем необходимым требованиям",

Только по З/П совсем не соответствует.
Основная причина переезда практически везде одна - это $.
Если тут будут платить столько же, или выше - то не будет такого, потому что в любом случае, люди любят свою родину и на многие минусы просто закроют глаза, если $ их туда не переманить.
 
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  • Aleksandr Petrovich
  • Д.Е.Д.
  • Thornhill
 Sazan (Посетители) Сегодня, 13:20
если у чела действительно есть мозги то он уезжает отсель подальше. если вернулся - знач мозгов у него особо и не было, просто случай подвернулся удачный. может папа гдето помог пропихнул. вот и все. там не пригодился, зато приехал сюда и начал тут учить уму разуму - как один тут наш ладовский омериканец.
а если мозги есть, то не вернется сюда.
ни-ког-да.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:13
Утекай.. В подворотне нас ждёт маньяк забугорский дядя, хочет нас посадить на крючек (с) boyan dada
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:00
Bul maqalany oqyp otip edim, kulkiden oleyin dep jazdadym. Qalaisha bizdin' eldi Qytai elimen salystyrdy)) Biz tugili, qasymyzdagy Reseidin' ozinde bul qyiyndyqtan zardap shegude. Biraq, sogan qaramastan 70-80 myn' jas qazaqstandyqtar sol Reseide bilim aluda. Erten oqu bitkennen keyin, osy 70-80 myn' jas, sol Reseide qalyp qoimaq. Qazaqstan barlyq mumkindikterin otkizip aldy. Politeh nemese Energetik kolledjderin bitirgen urpaqpen qalmaqpyz. Bar bolgany sol.
 
 

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