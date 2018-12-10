Газетам могут разрешить рекламу слабоалкогольной продукции

Глава Мининформа Казахстана верит в то, что газеты не потеряют свою актуальность в будущем, но проводниками новостей они больше быть не могут



АСТАНА, 10 дек — Sputnik. Министр информации и связи Даурен Абаев высказался по поводу принудительный подписки и будущем газет в кулуарах мажилиса парламента Казахстана. В частности, для поддержания печатных СМИ ведомство рассматривает налоговые и рекламные послабления – в том числе снятие запрета на рекламу слабоалкогольной продукции.



Журналисты напомнили, что в процессе разработки находится законопроект о статусе педагогов, при этом все учителя просят избавить их от обязательной платной подписки на некоторые газеты.



"Я не поддерживаю принудительную подписку. Мы должны создавать условия для развития отечественных средств массовой информации. Что это означает? Чтобы люди могли прийти и купить эту газету. Во-вторых, мы должны создать условия для хорошего контента, для интересного контента. Я приветствую только добровольную подписку", — заявил Абаев.



Он отметил, что собственники газет в точках распространения выставляют жесткие требования – если газета не продается, то она возвращается с определенными штрафами.



"Эти вопросы мы тоже сейчас внимательно изучаем, в том числе какие-то налоговые послабления, в том числе разрешение рекламы в определенное время слабоалкогольной продукции. Это важный вопрос, к которому мы должны будем вернуться, потому что и отечественные производители от этого тоже страдают", — заметил Абаев.



При этом министр считает, что газеты актуальность свою не потеряют, однако им необходимо найти свою нишу, чтобы оставаться востребованными.



"Есть исследования, что газеты (обеспечивают) более глубокое, умное чтение. Если онлайн-статью люди читают быстро, 40 секунд, то газетную – в 10 раз дольше. Это означает, что рекламодатель будет идти, скорее всего, в печатное издание. Газетам, конечно, нужно находить свою нишу, они не могут быть проводниками новостей", — сказал глава МИК.



Вместо этого, по мнению министра, газеты должны делать акцент на анализ, более подробную и глубокую информацию, раскрытие подробностей.