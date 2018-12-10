Какие регионы платят больше налогов в казну

В январе-ноябре 2018 года налоговые поступления в республиканский бюджет Казахстана составили более 7,3 трлн тенге, передает LS.
В сравнении с показателем 11 месяцев 2017 года (6,3 трлн тенге) объем выплаченных налогов вырос на 16,7%.
Алматы выплатил за указанный период 1,7 трлн тенге, Атырауская область – чуть более 1,2 трлн тенге, а Астана – 981,9 млрд тенге.
Мангистауская область пополнила бюджет на 375,3 млрд тенге, Карагандинская область - на 378 млрд тенге, Алматинская область - на 353,4 млрд тенге, Актюбинская область – на 350,7 млрд тенге, ВКО – на 273,2 млрд тенге, ЗКО – на 269,8 млрд тенге, а Павлодарская область – на 256,8 млрд тенге.
Туркестанская область выплатила за девять месяцев 233,9 млрд тенге, Костанайская область – 150,6 млрд тенге, Акмолинская область – 145,2млрд тенге, Кызылординская область – 127 млрд тенге, Жамбылская область – 77,3 млрд тенге, СКО – 69,9 млрд тенге, а Шымкент (в сентябре-ноябре 2018-го) – 44,4 млрд тенге.
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