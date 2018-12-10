Сотовые операторы снизят цены на услуги до 50 процентов - МИК

Сотовые операторы предложили ввести социальные тарифы, которые снизят стоимость сотовой связи и Интернета до 50 процентов. Об этом сообщил вице-министр информации и коммуникаций Дарын Туяков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Операторы связи сами вышли с инициативой сделать социальные тарифы, как для социально уязвимых слоев населения, так и в целом для всех абонентов. У "Казахтелекома" есть тарифный план стартовый, они его с 1 января 2019 года вводят. Он будет стоить 3 499 тенге, по сравнению с предыдущим тарифом на порядка 5 процентов ниже. Он включает в себя Интернет, бесплатную телефонную связь и безлимитные звонки по Казахстану и на номера сотовых операторов "Алтел" и "Tele2", - рассказал Туяков на круглом столе в Министерстве нацэкономики.



Компания "Кар-Тел" (Beeline), по его словам, предложила новую линейку тарифных планов под названием "Социальный" - это "Социальный", "Социальный плюс" и тарифный план для учителей.



"По данным тарифным планам они на 50 процентов снижают стоимость услуг связи. Если до этого она составляла 1300 тенге, то сейчас будет 590 тенге. Kcell также предложил новый тарифный план "Комфорт XS плюс". То же самое, на 50 процентов они снижают тарифы с учетом ежемесячной абонентской платы - она будет составлять 1390 тенге, до этого была 2590 тенге", - рассказал вице-министр.



По его словам, компания KazTransCom также снизит услуги на подключение до 50 процентов, предоставит 10-процентную скидку на абонплату и предлагает на 15 процентов снизить стоимость абонплаты за Интернет.



"Компания "Транстелеком" предложила снижение стоимости своих услуг на 5 процентов для ветеранов ВОВ. В целом компания отмечает, что очень низкие тарифы у данного оператора. По связи в сельской местности это порядка 529 тенге, для жителей городских - 797 тенге", - отметил Туяков.



Он добавил, что пока информацию о снижении стоимости услуг связи не предоставила компания "Мобайл Телеком-Сервис" - "Алтел" и "Tele2".