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Казахстанца нашли повешенным в фуре в Санкт-Петербурге

Просмотров:486 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Казахстанца нашли повешенным в фуре в Санкт-Петербурге
Фото из открытых источников
Тело направлено для проведения судебного медицинского исследования для установления точной причины смерти.

Полиция Санкт-Петербурга выясняет подробности смерти водителя из Казахстана. Его обнаружили повешенным в кабине большегруза на Софийской овощебазе, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.

Инцидент произошел 9 декабря во Фрунзенском районе. Тело водителя висело на шнурке от куртки, привязанном к люку крыши кабины грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros.

4 декабря дальнобойщик привез груз лука из Казахстана в Санкт-Петербург. Сейчас проводится доследственная проверка.

Тело направлено для проведения судебного медицинского исследования, чтобы установить точную причину смерти.
Источник: today.kz
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