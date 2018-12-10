Казахстанца нашли повешенным в фуре в Санкт-Петербурге

Тело направлено для проведения судебного медицинского исследования для установления точной причины смерти.



Полиция Санкт-Петербурга выясняет подробности смерти водителя из Казахстана. Его обнаружили повешенным в кабине большегруза на Софийской овощебазе, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.



Инцидент произошел 9 декабря во Фрунзенском районе. Тело водителя висело на шнурке от куртки, привязанном к люку крыши кабины грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros.



4 декабря дальнобойщик привез груз лука из Казахстана в Санкт-Петербург. Сейчас проводится доследственная проверка.



Тело направлено для проведения судебного медицинского исследования, чтобы установить точную причину смерти.