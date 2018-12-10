Миннацэкономики обещает еще понизить тарифы на тепло и воду

В Казахстане ожидается снижение тарифов на услуги естественных монополий на сумму 2,7 млрд тенге. Об этом заявил вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает LS.



По словам представителя Миннацэкономики, снижение цен на услуги 15 монополистов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, передачи электричества и транспортировки газа ожидается до 15 декабря.



"Снижение ждем на сумму 2,7 млрд тенге. Это дополнительно к той сумме, которую мы объявляли ранее, – по 40 монополистам 28,8 млрд тенге, на которую уже снижено", – пояснил он.



Кроме того, для выявления необоснованно полученного дохода органами начаты 53 внеплановые проверки монополистов. Проверки стартовали по итогам общественных приемных, которые начали работать с ноября.



Из этих проверок уже завершены 26, по итогам выявлен ряд нарушений законодательства на сумму 9,8 млрд тенге.



"На стадии находятся еще 11 внеплановых проверок. Также совместно с Минэнерго проводится работа по снижению оптовых тарифов на электроэнергию и газ, эта работа будет завершена сегодня-завтра. По итогам мы детально объявим о снижении тарифов, по каждому субъекту во всех регионах страны", – обещал вице-министр.



По словам представителя ведомства, все тарифы будут снижены с января 2019 года.



"Понижение до года будет. Но и после мы не ожидаем какого-либо повышения цен. Сама система тарифообразования выстроена таким образом, что все основные инвестиции уже прошли в предыдущие годы, уменьшен износ сетей, потери падают. Дальнейшее снижение или повышение будут зависеть от объективных факторов. В ближайшее время никакого повышения тарифов ожидать не стоит", – резюмировал он.



В свою очередь вице-министр энергетики Сунгат Есимханов сообщил, что ведомство намерено определиться с ценами на газ для электростанций также до 15 декабря.



"Сейчас принято решение, что каждая станция в Казахстане будет работать отдельно, не входя ни в какую группу. Мы можем каждую станцию просмотреть по себестоимости. До 12 декабря мы планируем завершить работу и определиться с розничными ценами на газ для электростанций. Там снижение будет на крупных электростанциях до 20%. Есть также станции, которые мы не можем обанкротить, поэтому они будут работать в ноль, то есть роста не будет, но в рамках себестоимости", – объяснил он.



По информации Есимханова, приказ об оптовых ценах на газ ведомство уже издало, и сейчас он находится на регистрации в министерстве юстиции.