Две тысячи этнических казахов получили разрешение на выезд из Китая

Более двух тысяч этнических казахов получили разрешения от властей Китая на выезд из страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с гражданами, которые не могут выехать в Казахстан. Речь идет о лицах, которые имеют двойное гражданство.
"По ним продолжается работа. Я хотел бы сказать, что они не арестованы, а не могут выехать из Китая. Поэтому сейчас наши консулы работают в этом направлении. Мы выясняем все подробности: какие документы им необходимо оформить, при каких обстоятельствах это все было совершено. По дипломатическим каналам ведется работа с китайской стороной", - сообщил в ходе брифинга Айбек Смадияров.
Он также добавил, что Китай дал право покинуть страну более чем двум тысячам этнических казахов. "Как мы до этого отмечали, китайская сторона в качестве доброго жеста выдала разрешение на выезд более чем двум тысячам граждан-казахов, проживающих на территории Китая", - добавил официальный представитель МИД РК.
В августе министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал о проблемах этнических казахов в Китае. "Есть проблемы у имеющих двойное гражданство (Китая и Казахстана - прим.), есть проблемы у людей с гражданством Китая, получивших вид на жительство. А также есть проблема с получением пенсионных накоплений в Китае у этнических казахов, уже получивших казахстанское гражданство. Мы на официальном уровне проводим переговоры. Я был с официальным визитом в КНР в апреле и поднимал эти вопросы", - сказал Абдрахманов в кулуарах правительства журналистам.
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