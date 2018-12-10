«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Декабря
+5...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 370.49 KZT
  • €1 = 421.06 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Две тысячи этнических казахов получили разрешение на выезд из Китая

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 19:05
Две тысячи этнических казахов получили разрешение на выезд из Китая
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Более двух тысяч этнических казахов получили разрешения от властей Китая на выезд из страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с гражданами, которые не могут выехать в Казахстан. Речь идет о лицах, которые имеют двойное гражданство.

"По ним продолжается работа. Я хотел бы сказать, что они не арестованы, а не могут выехать из Китая. Поэтому сейчас наши консулы работают в этом направлении. Мы выясняем все подробности: какие документы им необходимо оформить, при каких обстоятельствах это все было совершено. По дипломатическим каналам ведется работа с китайской стороной", - сообщил в ходе брифинга Айбек Смадияров.

Он также добавил, что Китай дал право покинуть страну более чем двум тысячам этнических казахов. "Как мы до этого отмечали, китайская сторона в качестве доброго жеста выдала разрешение на выезд более чем двум тысячам граждан-казахов, проживающих на территории Китая", - добавил официальный представитель МИД РК.

В августе министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал о проблемах этнических казахов в Китае. "Есть проблемы у имеющих двойное гражданство (Китая и Казахстана - прим.), есть проблемы у людей с гражданством Китая, получивших вид на жительство. А также есть проблема с получением пенсионных накоплений в Китае у этнических казахов, уже получивших казахстанское гражданство. Мы на официальном уровне проводим переговоры. Я был с официальным визитом в КНР в апреле и поднимал эти вопросы", - сказал Абдрахманов в кулуарах правительства журналистам.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика