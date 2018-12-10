Россиянка печатала евро на домашнем принтере и ходила за покупками

В вечернее время и под предлогом, будто не успела разменять валюту, оплачивала товар на сумму до 2000 рублей фальшивыми евро.



Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнюю жительницу Краснодара за печать и сбыт фальшивых денег. Об этом 10 декабря в управлении МВД России по Краснодарскому краю сообщили kp.ru, передает Today.kz.



По данным ведомства, женщина посещала местные магазины в вечернее время и под предлогом, будто не успела разменять валюту, оплачивала товар на сумму до 2000 рублей фальшивыми евро, после чего скрывалась с места преступления.

При этом подозреваемая предлагала продавцам расчет по более выгодному курсу в сравнении с банковским.



При обыске следователи обнаружили у подозреваемой принтер на котором она, по предварительным данным, печатала поддельные банкноты номиналом 100 и 200 евро.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как считает следствие, задержанная причастна к трем аналогичным преступлениям.