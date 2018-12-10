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Россиянка печатала евро на домашнем принтере и ходила за покупками

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 20:28
Россиянка печатала евро на домашнем принтере и ходила за покупками
Фото из открытых источников
В вечернее время и под предлогом, будто не успела разменять валюту, оплачивала товар на сумму до 2000 рублей фальшивыми евро.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнюю жительницу Краснодара за печать и сбыт фальшивых денег. Об этом 10 декабря в управлении МВД России по Краснодарскому краю сообщили kp.ru, передает Today.kz.

По данным ведомства, женщина посещала местные магазины в вечернее время и под предлогом, будто не успела разменять валюту, оплачивала товар на сумму до 2000 рублей фальшивыми евро, после чего скрывалась с места преступления.
При этом подозреваемая предлагала продавцам расчет по более выгодному курсу в сравнении с банковским.

При обыске следователи обнаружили у подозреваемой принтер на котором она, по предварительным данным, печатала поддельные банкноты номиналом 100 и 200 евро.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как считает следствие, задержанная причастна к трем аналогичным преступлениям.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 20:43
Неплохая прибавка к пенсии/стипендии lol
 
 

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