Россиянка печатала евро на домашнем принтере и ходила за покупками

В вечернее время и под предлогом, будто не успела разменять валюту, оплачивала товар на сумму до 2000 рублей фальшивыми евро.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнюю жительницу Краснодара за печать и сбыт фальшивых денег. Об этом 10 декабря в управлении МВД России по Краснодарскому краю сообщили kp.ru, передает Today.kz.
По данным ведомства, женщина посещала местные магазины в вечернее время и под предлогом, будто не успела разменять валюту, оплачивала товар на сумму до 2000 рублей фальшивыми евро, после чего скрывалась с места преступления. При этом подозреваемая предлагала продавцам расчет по более выгодному курсу в сравнении с банковским.
При обыске следователи обнаружили у подозреваемой принтер на котором она, по предварительным данным, печатала поддельные банкноты номиналом 100 и 200 евро.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как считает следствие, задержанная причастна к трем аналогичным преступлениям.
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