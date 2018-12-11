Побережье Урала на западе Казахстана усыпано мертвой рыбой

В реке Урал в Атырау гибнет рыба. Горожане предполагают, что в реку могли попасть какие-либо вредные вещества, передает Today.kz со ссылкой на телеканал "КТК".



По словам местных рыбаков, сазан и жерех всплывают в пробуренных лунках, а рыба стоит прямо подо льдом. При этом толщина льда составляет всего около пяти сантиметров, и нельзя сказать, что рыба задыхается без кислорода. Местами река и вовсе не замерзла.Тем не менее гибнет как крупная, так и мелкая рыба, в некоторых местах берег усыпан погибшей рыбой.

В состав комиссии, которая должна выяснить причины мора, вошли ученые-ихтиологи, экологи, представители полиции и рыбоохраны.



По информации заместителя акима Атырауской области Алибека Наутиева, на побережье реки собрана мертвая рыба, которую отправили в лабораторию для отбора проб. Проводятся лабораторные исследования, которые помогут прояснить картину.