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Побережье Урала на западе Казахстана усыпано мертвой рыбой

Просмотров:324 Опубликовано: Сегодня, 07:16
Побережье Урала на западе Казахстана усыпано мертвой рыбой
Фото из открытых источников
В реке Урал в Атырау гибнет рыба. Горожане предполагают, что в реку могли попасть какие-либо вредные вещества, передает Today.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

По словам местных рыбаков, сазан и жерех всплывают в пробуренных лунках, а рыба стоит прямо подо льдом. При этом толщина льда составляет всего около пяти сантиметров, и нельзя сказать, что рыба задыхается без кислорода. Местами река и вовсе не замерзла.Тем не менее гибнет как крупная, так и мелкая рыба, в некоторых местах берег усыпан погибшей рыбой.
В состав комиссии, которая должна выяснить причины мора, вошли ученые-ихтиологи, экологи, представители полиции и рыбоохраны.

По информации заместителя акима Атырауской области Алибека Наутиева, на побережье реки собрана мертвая рыба, которую отправили в лабораторию для отбора проб. Проводятся лабораторные исследования, которые помогут прояснить картину.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 08:58
да все нормально,
рыба просто утонула - ответят экологи.
 
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  • tolk
 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 07:57
В вацапе уже неделю два ролика гуляют.
 
 

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