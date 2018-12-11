Во Франции объявили чрезвычайное положение

Глава государства принял подобное решение на фоне протестов "желтых жилетов".



Французский президент осудил насилие, проявленное в ходе манифестаций. По словам Макрона, этим преступлениям нет оправданий. Он подчеркнул, что "мы все видели игры оппортунистов, которые пытались воспользоваться искренним гневом…, мы видели политиков, чьи проекты заключаются в том, чтобы пошатнуть республику и устроить анархию".



Макрон отметил, что многие французы могут разделить гнев и негодование, но на самом деле он возник не из-за налогов, а по глобальным причинам.



Французский президент заявил, что считает гнев "справедливым", однако никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских и жандармов, разрушений торговых точек и зданий.



"Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия", — отметил он.



Он отметил, что хочет видеть Францию, "где можно достойно жить, работая".



"Я прошу правительство и парламент сделать необходимое для того, чтобы мы могли жить лучше, благодаря своей работе, уже с начала следующего года. Минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 100 евро в месяц с 2019 года", — добавил французский лидер.



Среди других мер, предложенных французским президентом — выплата предприятиями годового бонуса своим сотрудникам, отмена повышения отчислений на обязательное социальное страхование пенсионеров, получающих меньше двух тысяч евро.



Предложенные главой государства меры по преодолению кризиса во вторник представит парламентариям премьер-министр.



С середины ноября во Франции проходят масштабные акции протеста "желтых жилетов". Манифестанты изначально выступали против повышения цен на бензин, а потом начали выражать недовольство социальной ситуацией в стране.



Массовые протесты сопровождаются столкновения демонстрантов с полицейскими, погромами и поджогами автомобилей, разрушениями банков и магазинов.



Как сообщает телеканал BFMTV, с начала протестов правоохранители задержали свыше 4500 тысяч человек.