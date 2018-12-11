Аким Павлодара наказан за слишком дорогое служебное жилье

ПАВЛОДАР, 11 декабря – Sputnik. Накануне аким Павлодарской области объявил выговор главе городской администрации.



Причиной дисциплинарного взыскания стала покупка за счет бюджета служебной квартиры стоимостью 49,9 миллиона тенге, что намного дороже, чем в среднем на региональном рынке жилья.



Новость о таком приобретении вызвала волну возмущения у павлодарцев: пользователи соцсетей недоумевали, почему для госслужащих приобретают элитную недвижимость. Напомним, что купленная акиматом пятикомнатная квартира расположена в новостройке, они имеет два уровня, а ее площадь превышает 220 квадратов.



Высказывались предположения, что будущий арендатор служебного жилья – недавно назначенный аким Павлодара Ануар Кумпекеев, однако на вопросы прессы пришлось отвечать его заместителю Аяну Бейсекину. Чиновник не смог объяснить, как в техспецификации на покупку квартиры появилось обязательное требование о наличии двух уровней, а вот выбор дома 2018 года постройки назвал рациональным подходом – по его словам, новое служебное жилье прослужит максимально долго.



Держать ответ перед акимом области пришлось уже самому Кумпекееву. Как сообщили в пресс-службе областного акимата, градоначальник получил выговор от руководства за неэффективное расходование бюджетных средств.



Глава региона согласен с тем, что госслужащим, приезжающим в область по ротации, необходимо предоставлять квартиры, при этом отметив, что не нужно покупать их по высокой стоимости — можно выбрать обычные многоквартирные дома, чтобы быть ближе к народу.



Кроме того, Булат Бакауов поручил рассмотреть возможность обмена уже приобретенной квартиры на другое жилье, чтобы затем выдать их детям-сиротам по очередности.