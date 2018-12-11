Сотрудников Службы экономических расследований сократят на 40 процентов

Министр финансов Алихан Смаилов рассказал, как изменится работа Службы экономических расследований после того, как ее функции передадут в другой комитет ведомства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам министра, Служба экономических расследований (СЭР) будет передана в ведение Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов (сейчас СЭР подведомственна Комитету госдоходов МФ РК - прим.) в начале 2019 года.



"Это будет не просто формальная передача функций. Мы планируем качественно пересмотреть данную службу. Будет сокращение штата Службы экономических расследований, по нашим планам, до 40 процентов. Мы хотим повысить заработную плату оставшимся сотрудникам, чтобы привлечь максимально квалифицированных специалистов в области юриспруденции, экономики, финансов", - рассказал министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.



Глава Минфина отметил, что работа СЭР будет переориентирована.



"С заведения уголовных дел до доведения до суда и взыскания ущерба на профилактику, превентивные меры на то, чтобы больше проводилось аналитической работы этой службой. Чтобы выявлялись теневые схемы, организованные преступные группы и на основании анализа всей информации по линии финансовой разведки, по линии Комитета госдоходов, других госорганов мы могли определить уязвимые места в законодательстве, какие есть недочеты, пробелы в правовой базе, которые позволяют таким теневым схемам, таким крупным преступным группам существовать", - сказал Смаилов.



"Будут делаться предписания в соответствующие государственные органы, уполномоченные органы, которые должны будут вносить соответствующие поправки в рамках своей компетенции в законодательство с тем, чтобы не допускать теневых схем в экономике. Наша задача - сократить теневую экономику в ближайшие три года на 40 процентов", - сказал министр.



Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поручил реорганизовать Службу экономических расследований.



"Надо реорганизовать Службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой. Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, идут взятки и коррупция. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневой экономики как минимум на 40 процентов", - заявил тогда Глава государства.