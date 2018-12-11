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Каждый пятый ребенок в Казахстане страдает ожирением

Просмотров:280 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Каждый пятый ребенок в Казахстане страдает ожирением
Фото из открытых источников
В стране стремительно распространяется детское ожирение, а взрослые, как выяснилось, изнурительным тренировкам предпочитают хирургическое вмешательство, передает телеканал «Алматы».

В погоне за стройностью молодые девушки прибегла к крайней мере − операции по уменьшению желудка.

Такие вмешательства в Казахстане не в новинку. Хирургическое уменьшение желудка − скорее уже тенденция, говорят врачи.

Президент ОО «Казахстанское общество бариатрических хирургов» Орал Оспанов подобные бариатрические операции проводит более 20-ти лет. Признается, пациенты иногда оплачивают его услуги кредитными деньгами.

«Мы делим желудок на две части, на маленькую и большую. Пища попадает в маленькую часть, и очень быстро попадает в тонкий кишечник. Изменяются гормоны. То есть это биологически активные вещества, которые регулируют не только нервы, но, и очень сильно влияют гормоны. Так вот, изменяется работа кишечника. Меняется стимуляция поджелудочной железы. Изменяется состав крови», - сообщил Орал Оспанов.

В Национальном центре общественного здравоохранения обеспокоены статданными. Число казахстанцев, страдающих ожирением, растет. Среди мужчин − 37 %, среди женщин − 33. Но пугает другое − детское ожирение. Диагноз ставится каждому пятому ребенку до 14 лет.

«Причиной избыточного веса являются генетическая предрасположенность, также неправильное питание, и низкая физическая активность. вообще с первых дней жизни ребенок должен употреблять грудное молоко. То есть первые шесть месяцев он должен употреблять только грудное молоко, до двух лет, от трех лет грудное молоко и прикорм. Вообще, правильное питание должно быть образом жизни. Родители на своем примере должны показывать, что для крепкого здоровья надо правильно питаться», − отметила главный специалист Национального центра общественного здравоохранения Раушан Кенбаева.

Бариатрические операции необходимо включить в перечень гарантированной бесплатной медпомощи. То есть, государство должно взять на себя расходы. С такой инициативой хирурги обратились в Минздрав.
Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Manka
  • leo529
  • Мимоза
 Sazan (Посетители) Сегодня, 16:02
бешпармачить это наше фсио! lol
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:37
Ukimetke en' manyzdysy, halyqtyn' salyqty tolep turgany. Al halyq densaulygy, halyqtyn' oz qolynda. Med.saqtandyrudy ne ushin engizip jatyr dep oilaisyndar? Ukimet barlyq shygyndaryn halyqtyn' moinyna ilgisi keledi, al salyqty kobeite bermek. Bar bolgany sol.

Qazirgi tanda, halyqtyn' uaqyty joq. Jumys kestesi kunine 10-10 sagat, demalysynda uiyqtaumen otedi. Balalarga qaraityn uaqyt joq, balalardy telefon osirip jatyr.
 
 

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