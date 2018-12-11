Каждый пятый ребенок в Казахстане страдает ожирением

В стране стремительно распространяется детское ожирение, а взрослые, как выяснилось, изнурительным тренировкам предпочитают хирургическое вмешательство, передает телеканал «Алматы».



В погоне за стройностью молодые девушки прибегла к крайней мере − операции по уменьшению желудка.



Такие вмешательства в Казахстане не в новинку. Хирургическое уменьшение желудка − скорее уже тенденция, говорят врачи.



Президент ОО «Казахстанское общество бариатрических хирургов» Орал Оспанов подобные бариатрические операции проводит более 20-ти лет. Признается, пациенты иногда оплачивают его услуги кредитными деньгами.



«Мы делим желудок на две части, на маленькую и большую. Пища попадает в маленькую часть, и очень быстро попадает в тонкий кишечник. Изменяются гормоны. То есть это биологически активные вещества, которые регулируют не только нервы, но, и очень сильно влияют гормоны. Так вот, изменяется работа кишечника. Меняется стимуляция поджелудочной железы. Изменяется состав крови», - сообщил Орал Оспанов.



В Национальном центре общественного здравоохранения обеспокоены статданными. Число казахстанцев, страдающих ожирением, растет. Среди мужчин − 37 %, среди женщин − 33. Но пугает другое − детское ожирение. Диагноз ставится каждому пятому ребенку до 14 лет.



«Причиной избыточного веса являются генетическая предрасположенность, также неправильное питание, и низкая физическая активность. вообще с первых дней жизни ребенок должен употреблять грудное молоко. То есть первые шесть месяцев он должен употреблять только грудное молоко, до двух лет, от трех лет грудное молоко и прикорм. Вообще, правильное питание должно быть образом жизни. Родители на своем примере должны показывать, что для крепкого здоровья надо правильно питаться», − отметила главный специалист Национального центра общественного здравоохранения Раушан Кенбаева.



Бариатрические операции необходимо включить в перечень гарантированной бесплатной медпомощи. То есть, государство должно взять на себя расходы. С такой инициативой хирурги обратились в Минздрав.