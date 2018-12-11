Назарбаев: Мы импортируем всякую чепуху и одеваемся в заграничное

Президент Нурсултан Назарбаев сегодня во время телемоста из Астаны запустил десятки индустриальных заводов и производств по всему Казахстану – говоря о развитии «своего казахстанского», он отметил – мы витаем в облаках, а надо заводы строить, пишет NUR.KZ.
«У нас не хватает бытовых приборов своих. Мы импортируем одежду и всякую чепуху, которую в Казахстане можем сами делать. Бизнесу и нашей организации «Атамекен» надо обратить на это особое внимание.
Мы витаем где-то в облаках, заводы надо строить, транспорт надо делать, а люди нуждаются в простых вещах. Мы все одеваемся в заграничные дорогие одежды. Почему нам не производить это внутри - у себя? Я знаю, что наша легкая промышленность очень хорошие товары производит сегодня», - заявил Назарбаев.
При этом, как отметил президент, Казахстан делает уверенные шаги в переработке металлов и нефтепереработке, а также сборке автомобилей. Совершенствуются условия для ведения бизнеса в стране.
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