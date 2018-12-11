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Назарбаев: Мы импортируем всякую чепуху и одеваемся в заграничное

Просмотров:575 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Назарбаев: Мы импортируем всякую чепуху и одеваемся в заграничное
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Президент Нурсултан Назарбаев сегодня во время телемоста из Астаны запустил десятки индустриальных заводов и производств по всему Казахстану – говоря о развитии «своего казахстанского», он отметил – мы витаем в облаках, а надо заводы строить, пишет NUR.KZ.

«У нас не хватает бытовых приборов своих. Мы импортируем одежду и всякую чепуху, которую в Казахстане можем сами делать. Бизнесу и нашей организации «Атамекен» надо обратить на это особое внимание.

Мы витаем где-то в облаках, заводы надо строить, транспорт надо делать, а люди нуждаются в простых вещах. Мы все одеваемся в заграничные дорогие одежды. Почему нам не производить это внутри - у себя? Я знаю, что наша легкая промышленность очень хорошие товары производит сегодня», - заявил Назарбаев.

При этом, как отметил президент, Казахстан делает уверенные шаги в переработке металлов и нефтепереработке, а также сборке автомобилей. Совершенствуются условия для ведения бизнеса в стране.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Asu
 синдбад (Посетители) Сегодня, 20:02
"Мы витаем где-то в облаках,"-сказал президент и тут я не могу не согласиться.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:16
Nursultan atamyzdyn' ozi qai eldin' kiyimin kiyedi? Qalai bolmasyn, balyq - basynan shirip bastaidy degen atam-qazaq.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 17:50
МарияГол,
Недавно показывали Киргизию. Там полным ходом налаживаются производственные предприятия

В Киргизии нет нефти. Как и в Белоруссии. Поэтому - а нафига, решили авторитетные крупные бинзинсмены. Мы все равно в Милан на шопинг дефилируем, а пипл (который хавает) и китаезным ширпотребом перетопчется. dada
 
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  • ЁмоЁ
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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:19
Когда слышу о производстве вспоминается только "Завод планшетников"...
 
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  • leo529
  • Luna7
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 МарияГол (Посетители) Сегодня, 17:01
Недавно показывали Киргизию. Там полным ходом налаживаются производственные предприятия. Заводы, фабрики, сельское хозяйство. Киргизские швейные изделия широко продаются у нас.
Неужели мы сами не можем шить халаты, ползунки, сорочки ? Если бы открывались швейные фабрики, то была бы занятость для многих женщин. Конечно, выпускать какие-то вещи, способные вытеснить из продажи турецкие, итальянские, белорусские товары трудновато будет. Но обеспечить население хотя бы труселями, тапочками, чулочно-носочными изделиями можно. Не возить их из-за тридевять земель.
 
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 Sazan (Посетители) Сегодня, 16:26
если вещь хорошая, почему бы не взять?
пусть шьют.
раньше была у нас фабрика обувная, за госпиталем, заказывал как то себе там у них берцы, лет двадцать назад правда. оттаскал лет пять по камням по лужам по росе безвылазно, и хоть бы хны.
интересно, есть она там еще или нет?
 
 

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