Родительница пожаловалась на сбор личных данных у детей в одной из школ Алматы

В школу пришли сотрудники образовательного центра и попросили детей заполнить анкету с указанием персональных данных своих и родителей.Тему незаконного сбора персональных данных подняла в социальных сетях юрист из Алматы Анна Димитриевич, передает Today.kz.На своей странице в Facebook она рассказала о случае, произошедшем с ее ребенком. По словам женщины, в школу, где учится ее дочь, пришли неизвестные люди и, представившись сотрудниками образовательного центра, попросили заполнить анкеты.В анкете ребенку требовалось указать свои имя и фамилию, а также собственный телефон или номер родителей. Именно этот факт возмутил юриста, так как, по ее словам, все эти данные являются персональными."Дети у нас бесхитростные, они указали честно все свои персональные данные и родителей.На самом деле мы не знаем, действительно ли будут использоваться эти данные в мирных целях, и кто ведет сбор этих персональных данных – тоже неизвестноРебенок сказал, что пришла какая-то тетенька, раздала вот эти все бумажки", – сказала родительница.Как отмечает юрист, в школу обычно не запускают даже родителей – им разрешено провожать детей только до крыльца. Однако внутрь здания каким-то образом попадает посторонний человек, получает доступ в классы к детям и, более того, имеет возможность собрать с них всю личную информацию."Получается, что все персональные данные, которые будут собраны посредством таких анкет, их соберут в какие-то базы, и потом эти базы можно продать кому угодно – мебельному магазину, магазину одежды, Instagram-магазину и любому другому.И эти персональные данные получены из самого достоверного источника – от наших доверчивых детейЯ считаю, что этому не место в нашей школе и нужно вообще запретить и ограничить доступ вот этих всяких рекламных вещей в наши школы", – сказала Анна Димитриевич.В свою очередь, руководитель образовательного центра, из-за которого случился скандал с личными данными, призналась, что даже не подозревала, что ее действия неправомерны. Она рассказала, что центр работает всего несколько месяцев. Буквально на днях здесь решили заняться рекламой с использованием буклетов и анкет."Мы попросили всех жалеющих детей заполнить эти анкеты, чтобы потом позвонить их родителям и предложить услуги нашего центра. До этого я заходила к директору, представилась и спросила разрешения зайти в класс. Нам разрешили, но про анкеты директор ничего не знала.Честно говоря, мы не в курсе были, что так делать нельзя. Я уже вернула все анкеты с контактами директору школы и обзвонила родителей с извинениямиВпредь мы вообще откажемся от анкет, нам проблемы не нужны", – сказала директор образовательного центра.Как пояснили в столичном управлении образования, представителей образовательных центров и прочих учреждений разного характера к школе обычно "не подпускают"."К нам куча таких обращений поступает: провести цирк, театры, постановки. Но вместе с тем у них в основном коммерческая цель преследуется. И если мы такое видим, то никогда разрешения на допуск в школу не даем (…)Это незаконно и неправильно – впускать в класс, мешать учебному процессу. Если хотят, то пусть на улице за территорией школы свои листовки раздают.А анкеты со сбором личных данных – это, конечно, неправильно", – отметил заместитель руководителя управления образования Дулат Жекебаев.Он также сообщил, что школы могут посещать только представители учебных заведений с целью профориентации и только при условии, что эта работа будет согласована с МОН РК и с управлением образования.Между тем в комментариях к посту Анны Димитриевич пользователи рассказали и о других подобных фактах. Причем в некоторых школах детей просили указать не только адрес и телефоны, но и написать, где работают их родители, какую они получают зарплату, сколько комнат в их квартире и какая мебель имеется в доме."Пожалуйста, поговорите со своими детьми, чтобы они не были так доверчивы. Хотя я понимаю, что школы – то место, где тебя не могут обмануть. Дети знают это и готовы написать все, что их попросят. Но все же вы им объясните, что все, что идет не от школы, тем более они не знают этого человека, пусть они не раздают свои данные, не пишут все, что их попросят", –предупредила Анна Димитриевич.Как юрист она также напомнила, что сбор персональных данных и их распространение влечет за собой уголовную ответственность.