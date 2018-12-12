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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан начал борьбу с двойным гражданством

Просмотров:546 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Казахстан начал борьбу с двойным гражданством
Фото из открытых источников
Казахстан готовится заключить с рядом стран соглашения, направленные на выявление лиц с двойным гражданством. В данное время идет подготовка к подписанию такого документа с Россией. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Без соглашения эти вопросы (двойное гражданство – прим.автора) мы не сможем решить, потому что, если мы запрашиваем Россию, другие страны, это является персональными, секретными данными – они не дают. Поэтому как мы выявляем? Через пограничные службы, через гособеспечение – они получают двойное гражданство, проживают там, приезжают к нам, получают нашу пенсию и вот между границами ходят, причем не сдают наши паспорта", – сказал глава МВД.

По его информации было выявлено 15 тысяч казахстанцев, получивших таким образом гражданство России, не отказавшись при этом от казахстанского, что запрещено законодательством.

"Из 15 тысяч основную часть выявила пограничная служба и социальные службы. А вот, если мы подпишем это соглашение, то, как только наш гражданин выехал туда, принял гражданство, нам придет сообщение, что он принял гражданство. Такие соглашения готовим сейчас с Российской Федераций, с Азербайджаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Арменией и Грузией", – сказал он.

Стоит отметить, что сегодня на пленарном заседании Мажилиса ратифицирован подобный документ с Таджикистаном.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
  • valesa
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:32
Вот так же с огоньком на заседании Мажилиса, нужно решать вопрос с бедностью и поднимать зарплату народу и жестко блюдить за торгашами, чтобы цены автоматически не взвинчивали.
 
 

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