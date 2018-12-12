Погибший фигурист Денис Тен стал персоной года по версии Google

Трагически погибший фигурист Денис Тен стал "персоной года" согласно итоговому рейтингу самых популярных запросов казахстанских пользователей Google за 2018 год, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.



Аналитики поисковой системы отмечают, что смерть фигуриста потрясла не только Казахстан, но и весь мир, что отразилось в запросах.



"Персоной года" стал Денис Тен, известный казахстанский фигурист. На втором месте – Xxxtentacion, американский рэпер из Лодерхилла, погибший летом уходящего года. Замыкает тройку лидеров российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов. Кроме того, казахстанцы искали информацию о Стивене Хокинге, Меган Маркл, Стэне Ли, Коноре Макгрегоре, Иосифе Кобзоне, президенте Хорватии, а также Олеге Табакове", – говорится в представленном Google документе.



Несмотря на то, что сборная Казахстана не принимала участия в чемпионате мира по футболу, который проходил в России минувшим летом, именно его чаще всего "гуглили" казахстанцы.



"Самым популярным запросом в Казахстане стал "ЧМ 2018". Также в первой 10-ке запросов – электронный дневник "Кунделик", сериалы "Мажор", "Полицейский с Рублевки", "Сад падающих звезд" и ТВ-шоу "Холостяк". Помимо этого, казахстанских пользователей Google интересовали фильмы 2018 года, казахско-русский переводчик и расписание мусульманского поста Ораза в 2018-м", – отметили аналитики.



Среди фильмов в 2018 году лидером стал кинокомикс про заклятого врага Человека-паука – смертоносного и безжалостного монстра Венома. Кроме того, в топ-10 вошли сразу несколько фильмов на основе комиксов "Мстители: Война бесконечности", "Дэдпул 2" и "Черная пантера". Также казахстанцы искали информацию о мультфильме "Монстры на каникулах 3", продолжении экранизации романа "50 оттенков серого", спортивной драме "Движение вверх" и фантастическом фильме "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда". Из отечественных фильмов в 10-ку вошли комедии "Бизнес по-казахски в Америке" и "Брат или брак".



В категории "Сериал года" больше всего казахстанцев интересовал "Мажор 3". Также в 2018 году среди казахстанцев были популярны сериалы "Полицейский с Рублевки", "Сад падающих звезд", "Ивановы-Ивановы" и "Гранд Лион".



Самым популярным телешоу года в Казахстане среди пользователей Google стал шестой сезон шоу "Холостяк". Кроме того, казахстанцы искали шоу "Песни на ТНТ", "Замуж за Бузову", 19-й сезон "Битвы экстрасенсов", "Евровидение 2018" и "Дом 2". Из казахстанских ТВ-шоу казахстанцев интересовало шоу "Калаулым".



В категории "Покупка года" в 2018-м вновь стал победителем железнодорожный билет. Также казахстанцы искали информацию о покупке дома в Алматы, билета на самолет и в кино, велосипеда и квартиры в Караганде.