Водителю скорой помощи выстрелили в лицо в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения города.



Нападение произошло во время оказания медицинской помощи сотрудниками бригады 7/31 службы "103" Алматы. Вызов на пульт "103" поступил 11 декабря. Во время проведения осмотра фельдшером пациента дома водитель скорой помощи находился в автотранспорте.



"Со слов водителя, около 20.00 к нему подошел молодой человек и попросил убрать автомобиль с парковки возле его дома. Ожидая фельдшера и пациента для транспортировки на госпитализацию, водитель скорой помощи не мог отъехать с места вызова, при этом автотранспорт не препятствовал проезду других транспортных средств. Парень зашел в дом, но вскоре вернулся и произвел выстрел из газового пистолета в лицо водителю, в результате чего водитель получил различные ожоги", - сообщили в Управления здравоохранения Алматы.



Первую помощь пострадавшему оказал фельдшер, когда вернулся вместе с пациентом к машине. После оказания неотложной медицинской помощи вызвал дополнительно две бригады "103" для транспортировки пострадавшего водителя и пациента в стационары. В Упрздраве добавили, что нападавший и свидетель инцидента первую помощь водителю не оказали.



Ввиду тяжести состояния пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Городской клинической больницы № 4 с диагнозом "Химический ожог 4 процентов I-II степеней лица и шеи", в данный момент состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, он находится под наблюдением врачей.



"Действительно, наш коллега пострадал во время исполнения своих обязанностей. По данному факту информация передана в правоохранительные органы для принятия самых строгих мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Это не единичный случай нападения на сотрудников бригад скорой медицинской помощи. Не стоит забывать, что бригады скорой помощи выезжают на экстренные вызовы, для водителей дорога каждая минута доезда, врачам и фельдшерам предстоит в достаточно короткий промежуток времени определить состояние пациента, поставить предварительный диагноз и оказать необходимую медицинскую помощь. Поэтому хотел бы попросить жителей города относиться с должным уважением к работе сотрудников скорой помощи, которые выполняют свои служебные обязанности во имя спасения жизней пациентов", - отметил руководитель Управления здравоохранения Алматы Канат Тосекбаев.



В 2013 году зафиксировано 2 случая нападения на сотрудников скорой, в 2014 году - 3 случая, 2015 году - 4 случая (из них в двух случаях врачи скорой помощи были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии), в 2016 году - 1 случай, в 2018 году - 5 случаев.