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Из Урала вытащили тонну погибшей рыбы

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Из Урала вытащили тонну погибшей рыбы
.
В Атырау начато уголовное расследование по факту массовой гибели рыбы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций области.

Как сообщили в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в городе проведут внеплановую проверку всех организаций, у которых имеются сооружения, сбрасывающие воду в реку Урал.

"Материалы по фактам массовой гибели рыбы в реке Урал направлены в Департамент полиции Атырауской области для возбуждения уголовного дела и начала досудебного расследования. Согласно подпункту 6) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского кодекса РК, Департаменту экологии Атырауской области и Управлению охраны общественного здоровья Атырау поручено проведение внеплановой проверки в организациях, у которых имеются сооружения, сбрасывающие воду в реку Урал. Сообщается, что была начата очистка реки Урал от гиблой рыбы, от водосбросного сооружения "Атырау Су Арнасы" до выхода в Каспийское море, с целью предотвращения какого-либо нанесения вреда здоровью населения и определения размера ущерба. На данный момент объем собранной рыбы составляет около 1 тонны", - сказала главный специалист инспекции Акмарал Каукенова.

Отмечается, что в связи с вышеназванным случаем ранее была создана межведомственная комиссия при Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в состав которой вошли представители Управления рыбного хозяйства Атырауской области, специализированной природоохранной прокуратуры, Департамента экологии, Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, а также представители ДЧС и специалисты городского Управления охраны общественного здоровья.

Источник: Tengrinews.kz
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