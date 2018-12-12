Будут ли испытывать западные лекарства на казахстанских детях?

Эксперт в области фарминдустрии прокомментировал изменения, внесённые в Кодекс о здравоохранении



На днях в «Фейсбуке» появился пост карагандинской активистки Алии Садырбаевой о том, что фармацевтическим гигантам предоставят право испытывать новые лекарства и технологии» на казахстанцах.



Процитируем часть текста: «Дорогие друзья, пока мы с вами «шумим» по поводу разрешения абортов с 16 лет, Министерство здравоохранения «втихаря протащило» через мажилис нормы, разрешающие проведение медицинских исследований на несовершеннолетних, беременных, военнослужащих, недееспособных и заключённых! Как всегда, наши «доблестные» депутаты дружно поддержали инициативу ведомства господина Биртанова. Уверена, что на очереди такая же дружная поддержка сената!»



Естественно, большинство комментариев было в духе «Наше государство хочет так избавиться от еждевенцов - это люди которые получают пособие и весь соц пакет! Вот так вот потихоньку уничтожают нас дорогие друзья!» (комментарий даётся без корректуры).



По просьбе Forbes.kz изменения в закон прокомментировал доктор медицинских наук Вячеслав Локшин, глава Ассоциации международных фармпроизводителей Казахстана.



- Это неправильное понимание! Речь идёт не об испытаниях, а о клинических исследованиях, это совсем другое, - сразу снизил накал наш собеседник. - Это уже зарегистрированные препараты. Врачи получают опыт применения их. Если препарат предназначен для детей, то он прошёл все этапы испытаний, и врач получает его для проведения клинических исследований, это 3-4 фаза, уже когда все вопросы безопасности, показаний — всё решено.



Как считает Вячеслав Локшин, это привилегия — проводить такие исследования.



- Это возможность получить финансирование на это, это возможность получить опыт, это возможность для Казахстана быстрее получить новые технологии — не самыми последними в мире, а среди первых, - уверен он. - Клинические исследования — это огромные инвестиции в здравоохранение.