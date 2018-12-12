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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Будут ли испытывать западные лекарства на казахстанских детях?

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Будут ли испытывать западные лекарства на казахстанских детях?
Фото: pixabay.com
Эксперт в области фарминдустрии прокомментировал изменения, внесённые в Кодекс о здравоохранении

На днях в «Фейсбуке» появился пост карагандинской активистки Алии Садырбаевой о том, что фармацевтическим гигантам предоставят право испытывать новые лекарства и технологии» на казахстанцах.

Процитируем часть текста: «Дорогие друзья, пока мы с вами «шумим» по поводу разрешения абортов с 16 лет, Министерство здравоохранения «втихаря протащило» через мажилис нормы, разрешающие проведение медицинских исследований на несовершеннолетних, беременных, военнослужащих, недееспособных и заключённых! Как всегда, наши «доблестные» депутаты дружно поддержали инициативу ведомства господина Биртанова. Уверена, что на очереди такая же дружная поддержка сената!»

Естественно, большинство комментариев было в духе «Наше государство хочет так избавиться от еждевенцов - это люди которые получают пособие и весь соц пакет! Вот так вот потихоньку уничтожают нас дорогие друзья!» (комментарий даётся без корректуры).

По просьбе Forbes.kz изменения в закон прокомментировал доктор медицинских наук Вячеслав Локшин, глава Ассоциации международных фармпроизводителей Казахстана.

- Это неправильное понимание! Речь идёт не об испытаниях, а о клинических исследованиях, это совсем другое, - сразу снизил накал наш собеседник. - Это уже зарегистрированные препараты. Врачи получают опыт применения их. Если препарат предназначен для детей, то он прошёл все этапы испытаний, и врач получает его для проведения клинических исследований, это 3-4 фаза, уже когда все вопросы безопасности, показаний — всё решено.

Как считает Вячеслав Локшин, это привилегия — проводить такие исследования.

- Это возможность получить финансирование на это, это возможность получить опыт, это возможность для Казахстана быстрее получить новые технологии — не самыми последними в мире, а среди первых, - уверен он. - Клинические исследования — это огромные инвестиции в здравоохранение.
Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 17:00
на своих пусть испытывают

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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