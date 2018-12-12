Свобода слова на 7-8 баллов: новый вид проверки СМИ в РК и снятая с публикации статья о министре

На фото: Даурен Абаев / Источник: Sputnik, Болат Шайхинов

В Казахстане появились «критерии оценки степени риска средств массовой информации». Они утверждены совместным приказом министра национальной экономики и министра информации и коммуникаций. Но глава профильного ведомства Даурен Абаев так и не смог объяснить журналистам суть нововведения. Накануне, 10 декабря, об этом написало информагентство Total.kz. В тот же день статью с публикации сняли.«Открытая Азия онлайн» решила рассказать, что за проверки для медиа введены в Казахстане, перепечатать удалённую статью и привести некоторые цифры, касающиеся свободы слова в Казахстане.Total.kz и министр АбаевПосле вступления, в котором говорилось о критериях оценки степени риска, Total.kz привёл цитату министра информации и коммуникаций. Дело в том, что по поводу приказа недоумевают не только сами журналисты, но и медиаюристы.Поэтому пресса, повстречав Даурена Абаева в кулуарах правительства, попросила его объяснить смысл этого документа. А он сказал следующее:– Вы знаете, сколько приказов мы подписываем? И по СМИ мы тоже подписываем достаточно много приказов. Честно говоря, документы целыми талмудами принимаем и подписываем. В голове всю информацию… Вы же хотите узнать от меня качественный, профессиональный ответ? Поэтому прошу прощения. В курс дела введут, я вам прокомментирую. Давайте так сделаем, раз вы все время перебиваете, к этому вопросу я вернусь после обеда.Как удалось выяснить редакции, новшество вводится в соответствии с требованиями предпринимательского кодекса. Для определения периодичности проведения проверок сначала надо утвердить критерии субъектов проверок к категориям риска.«Это, конечно, похвально, что наконец-то в Казахстане к СМИ присмотрятся не как к инструменту пропаганды, а как к бизнесу. Но, мне кажется, они не с того начали. На самом деле этот механизм уже прописан в законе «О СМИ». Зачем выделять отдельно критерии оценки рисков для СМИ?» – прокомментировала юрист ОФ «Правовой медиацентр» Гульмира Биржанова.Специалисты МИК РК будут собирать информацию, проводить анализ и выдавать заключение в виде проверочного листа. Механизм действия критериев таков: появляется жалоба юридического или физического лица, госоргана на грубое нарушение законодательства о СМИ. Затем присваивается высокая степень риска и назначается внеплановая проверка.По объективным критериям, к высокой степени риска отнесли собственников периодических печатных изданий, а вот владельцев информационных агентств, сетевых изданий и интернет-ресурсов эта участь миновала. Медиаюрист Гульмира Биржанова в недоумении.«Возможно, для того чтобы держать издания в страхе? Я не могу понять, для чего делить СМИ на три категории: с незначительными нарушениями, значительными нарушениями и грубыми нарушениями? При этом категории не распространяются на телевидение. Будет заполняться некий поверочный лист, и в соответствии с ним наши СМИ будут делиться. Если кто-то совершил административное правонарушение, к примеру, газета выходные данные не напечатала – это будет незначительное правонарушение, если признают какой-то материал пропагандой, например, суицида – это уже будет грубое нарушение. Единственный вопрос, который сейчас волнует: для чего нужен этот проверочный лист, и как дальше он будет использоваться? Я прочитала этот приказ и не получила ответа», – разводит руками она.У юриста общественного фонда свои предположения относительно действия этого нововведения.«Возможно, это нужно для того, чтобы в дальнейшем не допускать отдельные СМИ к участию в конкурсе по государственному информационному заказу. Какие-то логические действия за этим должны последовать», – предполагает Гульмира Биржанова.Ближе к вечеру Total.kz всё же добился разъяснений от пресс-службы Министерства информации и коммуникаций.«Названные приказы описывают механизм реализации министерством контрольных функций, предусмотренных законодательством в области средств массовой информации и телерадиовещания, и не содержат каких-либо новых ограничительных мер. Нововведением стала норма о проведении проверки и профилактического контроля», — ответила пресс-служба письменно.Но ясности, для чего вводятся критерии оценки степени риска, так и не появилось.На этом предложении статья, удалённая с сайта Total.kz, заканчивалась. Теперь, если пройти по ссылке на материал, то загружается такая страница.Приказ и справедливое словоО сути приказа рассказал в конце концов Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» (от казахского «Әділ сөз» – «справедливое слово»). На своём сайте организации объяснила, откуда вообще появился этот документ.«Ноги» этого документа растут из Предпринимательского кодекса. В нём дается определение риска: «Риском является вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля и надзора жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий». На предмет снижения потенциальной вредоносности СМИ и издан смутивший журналистов приказ.Следующий тезис «Адил соз» такой: «Если продраться сквозь дебри субъектов, объектов, надзоров, контролей, рисков и их критериев, внеплановых проверок, профилактического и прочего контроля, то общий и главный вывод не нов: СМИ проверяют! (…)Проверка, контроль и надзор тщательно регламентируются. Проверки бывают очные, «с посещением субъекта (объекта)» – это для субъектов (объектов) с высокой степенью риска. Понятно, что посетить собственника печатного СМИ гораздо проще, чем собственников сетевых изданий и интернет-ресурсов! Их ещё попробуй найди! Может по этой причине печатные СМИ попали «под раздачу»?»«Какой вред от СМИ пытаются предотвратить проверяющие?» – ещё один вопрос медиасообщества. Фонд защиты свободы слова отвечает, что для классификации вреда разработаны специальные степени нарушений:«Степеней три: грубые, значительные, незначительные. Чтобы выяснить, как квалифицировать нарушение, проверяющие должны использовать порядок расчёта показателя степени риска и использовать формулы, понять которые вполне под силу выпускникам математических факультетов. Среди нас таковых не оказалось. (Возможно, они есть в территориальных подразделениях Мининформа? Не зря же их легализовали прошлогодними поправками в закон о СМИ). Если таких нет и в вашем окружении, не расстраивайтесь, – все ясно из проверочных листов. Нарушил формальное условие закона о СМИ – нарушение незначительное, нарушил запрет этого же закона – нарвешься на строгую проверку, рекламируешь алкоголь и пр. – не миновать «профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля».– Короче, бдите, коллеги, не высовывайтесь. Тогда, возможно, к вам будет применен принцип поощрения добросовестных субъектов контроля и надзора в виде смягчающих индикаторов, – советует «Адил соз».И добавляет: «Есть у нас некоторые серьезные сомнения в правомерности ряда положений Приказа. Их мы изложим отдельным письмом в Министерство информации и коммуникаций и обязательно опубликуем ответ».Неоднократно упомянутый совместный приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (5 декабря).Свобода слова на 7-8 балловКак раз 10 декабря во всём мире отмечается День прав человека. А на этот год пришлось ещё и 70-летие принятия Всеобщей декларации прав человека.Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» опубликовал следующее заявление:«Анализируя ситуацию со свободой слова в независимом Казахстане, фонд «Адил соз» вынужден констатировать, что за кратковременным периодом активного развития последовал не прекращающийся до сих пор курс на свертывание демократических принципов свободы слова.В 2018 году Казахстан занял 158 место из 180 в рейтинге свободы слова по данным организации «Репортеры без границ». Эксперты правозащитной организации Freedom House оценили демократию в Казахстане в 6,7 баллов по 7-балльной системе.Из года в год уничтожаются независимые СМИ, различному прессингу подвергаются гражданские активисты, реализующие право на свободу выражения. В 2017 году суд запретил заниматься журналистикой главному редактору газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболату Мамаю, под угрозой лишения свободы ушёл из журналистики главный редактор «CentralAsiaMonitor» Бигельды Габдуллин, вынужденно эмигрировал главный редактор интернет-портала «Радиоточка» Бекжан Идрисов. В год 70-летия Всеобщей Декларации прав человека с грубейшими нарушениями национального законодательства и международных стандартов свободы слова закрыто популярнейшее сетевое издание Ratel.kz, его ведущие журналисты остаются без работы. Под постоянным судебным и административным давлением работают независимые издания «ДАТ» и «Уральская неделя».В местах лишения свободы по обвинению в разжигании розни и других тяжких преступлениях находятся десятки людей, вся вина которых состоит в перепостах, лайках и нейтральных комментариях. Растёт количество судебных дел по обвинению в клевете. Критикуемая национальными и международными экспертами статья 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации» широко используется правоохранительными органами как угроза гражданским активистам. Один из обвиняемых по этой статье уже был найден мертвым в СИЗО. Под этой статьёй сейчас ходят журналисты Ratel.kz. Новые изменения в закон «О средствах массовой информации» в два с половиной раза увеличили срок предоставления информации по запросам журналистов, усложнили процедуру подачи запросов, возвели новые барьеры, препятствующие журналистским расследованиям. Высшие чины государства настойчиво внушают молодому поколению журналистов, что они не «цепные псы демократии», а толмачи, чья задача – растолковывать косноязычные чиновничьи речи и объяснять мудрость государственных мужей.Отмечая 70-летний юбилей великого документа пышными речами и наградами, государственная власть грубо попирает нормы Всеобщей декларации прав человека, статья 19 которой провозглашает: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».В этом году журналисты попросили министра информации Даурена Абаева оценить свободу слова в Казахстане.Он дал семь-восемь баллов по десятибальной шкале.– Показателем, что наша пресса свободна, я считаю, несмотря на то, что мне сейчас надо идти, вы задаёте вопрос. Это один из показателей вашей свободы, то есть вас же никто по рукам не бьёт? Я спокойно стою перед вами, отвечаю на ваш вопрос. Ещё раз говорю, внутреннее моё восприятие индекса свободы слова 7-8. Я уверен, что нам есть к чему стремиться, – сказал Абаев.