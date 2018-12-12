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Американец потратил 4 тысячи долларов на огромную светящуюся статую, показывающую средний палец властям

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 19:48
Американец потратил 4 тысячи долларов на огромную светящуюся статую, показывающую средний палец властям
Иллюстративное фото
Власти ничего не могут сделать: скульптура считается арт-объектом, и убрать её — значит нарушить право на свободу слова.

Житель города Уэстфорд (штат Вермонт) Тед Пелки (Ted Pelkey) установил возле трассы огромную деревянную скульптуру руки, показывающей средний палец. Пелки рассказал СМИ, что таким образом он обратился к местным властям, которые много лет не давали ему разрешение на строительство гаража.

Тед занимается ремонтом грузовиков, но его место работы находится в другом городе. Поэтому в 2008 году он обратился в Совет развития Уэстфорда с просьбой построить большой гараж для работы. Но власти отклонили предложение, и продолжали блокировать последующие десять лет.

54-летний американец посчитал решение несправедливым и решил отомстить. «Я сидел в баре и сказал жене, что хочу поставить статую со средним пальцем на лужайке», — вспомнил Пелки. Акция не была направлена на жителей Уэстфорда — только на представителей Совета: «Тут живут очень хорошие люди, я не хотел проявить к ним неуважение».

На скульптуру он потратил более 4 тысяч долларов. Пелки также подключил подсветку к деревянной руке, чтобы её было видно ночью. В начале декабря он установил своё «произведение искусства» возле дороги.

Американец потратил 4 тысячи долларов на огромную светящуюся статую, показывающую средний палец властям

Американец потратил 4 тысячи долларов на огромную светящуюся статую, показывающую средний палец властям

Американец потратил 4 тысячи долларов на огромную светящуюся статую, показывающую средний палец властям



Статуя за несколько дней стала достопримечательностью городка с населением две тысячи человек. Позже выяснилось, что власти Устфорда не могут снять со столба руку со средним пальцем. Она попала под категорию арт-объектов, а значит, любые действия против неё — нарушение свободы слова.

Это самая потрясающая вещь, которую я сделал за свою жизнь.

Тед Пелки автор скульптуры
Источник: TJournal
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Комментарии ( 3 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 20:10
Брюнетка,
Благодарю spasibo
 
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  • Швейк
 Брюнетка (Посетители) Сегодня, 20:01
Швейк,лучше комента не придумать! applause bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Брюнетка
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:58
Не, если бы такое можно было бы делать у нас, то все центральные улицы города были бы огорожены заборами из шестов с факами. А перед акиматом выросла бы тайга lol
 
 

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