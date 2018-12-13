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Обнаружено новое полезное свойство кофе

Просмотров:332 Опубликовано: Сегодня, 08:03
Обнаружено новое полезное свойство кофе
Фото из открытых источников
Американские ученые из Ратгерского университета выяснили, что одно из веществ, содержащихся кофе, вместе с кофеином может способствовать эффективной борьбе с болезнью Паркинсона и деменцией с тельцами Леви. Пресс-релиз исследования опубликован на портале MedicalXpress.

Так, в кофейных бобах содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT), производное серотонина. Новое исследование показало, что именно сочетание EHT и кофеина способно предотвратить накопление в мозге опасных белков. Поэтому употребление кофе может замедлить или остановить прогрессирование заболеваний мозга.

Отмечается, что по отдельности эти вещества не оказывают положительного влияния на борьбу с этими расстройствами. В будущем ученым предстоит определить правильное соотношение EHT и кофеина, необходимое для терапевтического эффекта.

"EHT содержится в различных типах кофе, но его количество варьируется. Важно определить нужное количество и соотношение, чтобы люди не злоупотребляли кофеином, ведь это влечет за собой негативные последствия для здоровья", - заявила ведущий автор исследования Марал Мурадян.

Болезнь Паркинсона - хроническое заболевание центральной нервной системы. У больных нарушаются психические процессы, регуляция движений и мышечного тонуса, а также отмечается общая заторможенность.

Деменция с тельцами Леви - прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, для которого характерны симптомы паркинсонизма, когнитивное снижение, психотические нарушения, а также вегетативная дисфункция. Как и болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви чаще всего начинается в пожилом возрасте.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 08:18
Деменция с тельцами Леви - прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, для которого характерны симптомы паркинсонизма, когнитивное снижение, психотические нарушения, а также вегетативная дисфункция.
lol ...................
 
 

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