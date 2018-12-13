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SMS-рассылка о получении бесплатных лекарств вводится в Казахстане

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 10:49
SMS-рассылка о получении бесплатных лекарств вводится в Казахстане
Фото из открытых источников
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане около 3 миллионов человек, чьи данные как получателей бесплатных лекарств отражены в Информационной системе «Лекарственное обеспечение» (ИСЛО), получат SMS-оповещение, передает МИА «Казинформ» со ссылокй на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Новый вид мониторинга за предоставлением бесплатных лекарств будет апробирован в Казахстане до конца 2018 года.

Данный мониторинг за предоставлением бесплатных лекарственных средств и изделий медицинского назначения запускается в пилотном режиме в целях совершенствования процессов оплаты услуг гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«С начала 2018 года Фонд медицинского страхования изменил порядок оплаты предоставляемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне. С текущего года деньги перечисляются только по фактически обеспеченным рецептам - при получении лекарств пациентом и после внесения отметки в информационную систему «Лекарственное обеспечение» об отпуске препарата.

Следующий этап - вовлечение в систему контроля самих пациентов, который мы запустили сегодня в пилотном режиме», - пояснила и.о. председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ботагоз Жакселекова.

В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения, ФСМС и ТОО «СК-Фармация» в течение нескольких дней будет осуществлена рассылка SMS-сообщений пациентам, чьи данные как получателей бесплатных лекарств отражены в системе ИСЛО в ноябре-декабре текущего года. В общей сложности рассылку планируется сделать по 3 млн телефонных номеров, указанных в информационной системе.

В сообщении будет содержаться информация о номере рецепта и дате предоставления лекарства. В случае, если пациент не получал эти медикаменты, ему будет предложено направить в ответ на SMS-уведомление цифру «0» или позвонить в контакт-центр ТОО «СК-Фармация» по номеру 1439. Звонок и SMS бесплатны для граждан.

«Мы понимаем, что пациенты могли допустить ошибки при указании своих контактных телефонов, и рассылку получат не все, поэтому обращаем внимание населения на возможность пожаловаться через контакт-центр «СК-Фармации», - отметила Б. Жакселекова.

Информация по каждому звонку и SMS будет анализироваться, после чего она будет направлена в Министерство здравоохранения для принятия решений по ним.

Если по итогам рассылки будут выявлены существенные отклонения от данных по выданным лекарствам в информационной системе, проект получит дальнейшее развитие и будет продлен. Кроме того, в будущем он может быть масштабирован на другие виды услуг, предоставляемых в рамках гарантированного объема медицинской помощи.
Источник: inform.kz
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